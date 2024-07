Im Publikum gesichtet Gelsenkirchen: Hollywoodstar besucht Konzert von Taylor Swift

Taylor Swift ist in Gelsenkirchen aufgetreten. (hub/spot)

SpotOn News | 20.07.2024, 09:27 Uhr

Zahlreiche Superstars haben bereits eines der Konzerte von Taylor Swift in den vergangenen Wochen besucht. Nun kam ein Hollywoodstar auch nach Deutschland, um mit der Sängerin zu feiern.

Hollywoodstar Anne Hathaway (41) hat offenbar bei Taylor Swifts (34) jüngstem "Eras Tour"-Konzert in Deutschland vorbeigeschaut. Die 41-jährige Schauspielerin wurde von einem Fan gefilmt, wie sie bei der dritten und letzten Show des Popstars in Gelsenkirchen in einem abgetrennten Bereich zu einigen der Songs tanzte. Die Konzertbesucherin, die ihre Videos auf X teilte, zeigt Anne Hathaway, wie sie sich etwa zu Swifts Hits "Shake It Off" und "Blank Space" bewegt.

Viele Weltstars kommen zu Taylor Swift

Zu sehen ist die Frau, bei der es sich auch laut US-Medienberichten um "Der Teufel trägt Prada"-Star Anne Hathaway handeln soll, in weißen Shorts und hellem Oberteil sowie mit einer gelben Herz-Sonnenbrille. Die Oscarpreisträgerin gilt seit vielen Jahren als großer Fan von Taylor Swift. Zu den Auftritten der "Eras Tour" kommen immer wieder große Stars in die Arenen weltweit. Gesichtet wurden bei Taylor-Swift-Konzerten beispielsweise bereits Selena Gomez (31), Julia Roberts (56), Cara Delevingne (31), Blake Lively (36), Ryan Reynolds (47), Prinz William (42) und viele mehr.

Taylor Swifts Freund, NFL-Star Travis Kelce (34), hat ihre Shows unter anderem in Argentinien, Australien oder England besucht. Er hat sie auch schon in Deutschland unterstützt, und das obwohl er nur einen Tag später zum Trainingslager der Kansas City Chiefs nach Missouri musste. Dort wird er bis Mitte August bleiben, die reguläre Saison beginnt für ihn wieder im September.

Im Dezember endet die "Eras Tour"

Für Taylor Swift geht es im Rahmen ihrer Tour nun für zwei Shows am 23. und 24. Juli weiter nach Hamburg. Die vorerst letzten Deutschlandkonzerte gibt sie am 27. und 28. Juli in München. In Europa stehen danach im August noch Warschau, Wien und London auf dem Programm. Die letzte geplante Show – die 152. der Tour – ist am 8. Dezember in Vancouver.