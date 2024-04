Beauty & Fashion Anne Hathaway: Großes Lob an „ikonische“ Donatella Versace

Anne Hathaway - Versace FW23 Show - Hollywood - March 9th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2024, 16:00 Uhr

Anne Hathaway findet, dass Donatella Versace „ikonisch“ sei, weil sie ihren Einfluss auf eine Art und Weise ausübe, die „so viel Spaß macht“.

Die 41-jährige ‚Der Teufel trägt Prada‘-Schauspielerin lobte die 68-jährige Modedesignerin, während sie aktuell an der Seite des Oscar-prämierten Schauspielers Cillian Murphy in der neuen Icons-Kampagne von Versace zu sehen ist.

Anne ist in einem neuen Schwarz-Weiß-Video, das in den sozialen Medien von Versace zur Unterstützung der neuen Kampagne veröffentlicht wurde, zu bewundern. In dem Clip spricht der Star über die Dreharbeiten zu der Kampagne und erzählt: „Es gab diesen erstaunlichen Moment. Wir befanden uns am Set und riefen jemanden zur Zustimmung auf, und Donatella kam hinzu und sagte: ‚Ich stimme zu – was braucht man mehr?‘ Und es war einfach … die Art und Weise, wie sie die Räume betritt, ihre Kraft auf eine Weise einsetzt, die so viel Spaß macht und einem … ich weiß nicht, jedem einfach Energie verleiht. Das fühlt sich für mich ikonisch an.“ In dem Video ist Donatella am Set von Annes Versace-Shooting zu sehen, wobei die Darstellerin über ihren Look verkündet: „Ich denke, dass diese Frisur ziemlich ikonisch ist. Sie erinnert mich an einen Film, den ich gedreht habe, als ich 17 Jahre alt war.“ Die Schauspielerin wurde während des Fotoshootings zu der Kampagne zudem dabei gefilmt, wie sie die Kleiderständer durchsuchte und scherzhaft damit drohte, am Ende des Drehs ein Teil davon zu stehlen.