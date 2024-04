Stars Anne Hathaway: Seit fünf Jahren nüchtern

Anne Hathaway - The Idea of You Premiere - SXSW 2024 Festivals held at the Paramount Theatre - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2024, 08:00 Uhr

Die US-Schauspielerin freut sich über den besonderen Meilenstein.

Anne Hathaway hat seit fünf Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt.

Die ‚Der Teufel trägt Prada‘-Darstellerin erklärt, dass sie nicht oft über diesen Aspekt ihres Lebens spricht. Trotzdem sei sie sehr stolz darauf. Über ihr Alter mache sich die Schauspielerin dagegen weniger Gedanken.

Anne, die im November 41 Jahre alt wurde, erzählt im Interview mit der Zeitung ‚New York Times‘: „Ich nehme das nicht so ernst. Es gibt so viele andere Dinge, die ich als Meilensteine betrachte. Ich spreche normalerweise nicht darüber, aber ich bin seit über fünf Jahren nüchtern. Das fühlt sich für mich wie ein Meilenstein an. Vierzig fühlt sich wie ein Geschenk an.“

Die Oscar-Preisträgerin ist kein Fan der Bezeichnung „mittleren Alters“, weil sie die Aussage für zu ungenau hält. „Tatsache ist, dass ich zögere, Dinge als ‚mittleres Alter‘ zu bezeichnen, einfach weil ich ein semantischer Pedant sein kann und ich heute noch von einem Auto überfahren werden könnte“, erklärt sie. „Wir wissen nicht, ob dies das mittlere Alter ist. Wir wissen gar nichts.“