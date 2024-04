Stars Anne Hathaway: Zehn Männer an einem Tag

Anne Hathaway - Versace FW23 Show - Hollywood - March 9th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2024, 12:00 Uhr

Anne Hathaway spricht über „eklige“ Vorsprechen, bei denen sie mit zehn Männern an einem Tag „rummachen“ musste.

Die 41-jährige Schauspielerin ist dankbar dafür, dass die Zeiten heute „ganz anders“ sind. Denn früher wurde von Anne verlangt, teils mit bis zu zehn Männern am Tag zu knutschen – so wollte man sicherstellen, dass die Chemie zwischen den Schauspielern stimmte.

Sie erzählte dem ‘V’-Magazin: „In den 2000er Jahren – und das ist mir auch passiert – wurde es als normal angesehen, einen Schauspieler zu bitten, mit anderen Schauspielern zu knutschen, um die Chemie zu testen. Was eigentlich die schlechteste Art ist, es zu tun. Mir wurde gesagt: ‘Heute kommen zehn Leute, und du bist dabei. Bist du nicht aufgeregt, mit allen von ihnen rumzumachen?‘ Und ich dachte: ‚Stimmt etwas nicht mit mir?‘, weil ich nicht aufgeregt war. Ich fand, es klang eklig.“ Sie fügte hinzu: „Und ich war so jung und wusste genau, wie leicht man alles verlieren kann, wenn man als ’schwierig‘ abgestempelt wird, also tat ich einfach so, als wäre ich aufgeregt und machte weiter. Es war kein Machtspiel, niemand wollte furchtbar sein oder mich verletzen. Es war einfach eine ganz andere Zeit, und heute wissen wir es besser.”

Anne ist jetzt Produzentin und hat das Verfahren geändert, als es darum ging, einen männlichen Hauptdarsteller für ihren kommenden Film ‚The Idea of You‘ zu casten. „Wir baten jeden der Schauspieler, einen Song auszuwählen, der ihrer Meinung nach ihrer Figur gefallen würde und den sie auflegen würden, um meine Figur zum Tanzen zu bringen, und dann machten wir eine kurze Improvisation.“ Und ihr späterer Co-Star Nicholas Galitzine „verzauberte den ganzen Raum“, einschließlich Anne und Regisseur Michael Showalter, als er hereinkam. Auf die Frage, welche Musik der 29-jährige Schauspieler gewählt hat, antwortete Anne: „c. Und es war ganz einfach. Ich hörte Brittanys Stimme und fing einfach an zu lächeln. […] Ich schaute rüber und Michael Showalter, unser Regisseur, strahlte. Funke!“