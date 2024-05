Im Theaterprogramm Ansage an Brad Pitt? Tochter Vivienne verzichtet auf seinen Nachnamen

Bei der Premiere von "The Outsiders" im April in New York zeigten sich Vivienne und Angelina Jolie vertraut. Den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt hat die 15-Jährige im Programmheft abgelegt. (ae/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 11:14 Uhr

Das Verhältnis zwischen Brad Pitt und seinen sechs Kindern gilt als schwierig. Tochter Vivienne scheint nun sogar seinen Namen abgelegt zu haben. Ein klares Signal?

Vivienne Jolie-Pitt (15), die Zwillingstochter von Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60), scheint das "Pitt" aus ihrem Nachnamen gestrichen zu haben. Im Theaterprogramm des neuen Musicals "The Outsiders", bei dessen Produktion sie ihrer Mutter Jolie (48) geholfen hat, wird sie jedenfalls nur noch als "Vivienne Jolie" aufgeführt. Das berichtete das US-Magazin "People". Ob das Mädchen seinen Nachnamen auch offiziell geändert hat, ist noch unklar.

Video News

Die 15-Jährige wird für das Theaterstück "The Outsiders" als Produktionsassistentin aufgeführt. In der Kurzbeschreibung ihrer Mutter heißt es: "Angelina ist begeistert, an ihrem ersten Projekt als Theaterproduzentin zusammen mit ihrer Tochter Vivienne zu arbeiten, die Theater studiert und die Künste fördert." Jolie hatte im August 2023 ihre Pläne bekannt gegeben, die Show – eine Adaption von Francis Ford Coppolas Film von 1983 – zu produzieren. Im April feierte das Stück Premiere.

Auch Zahara strich schon das "Pitt"

Vivienne ist nicht das erste der sechs Kinder des einstigen Hollywoodpaares, das mit einer Namensänderung auffällt. Auch ihre Schwester Zahara (19) stellte sich schon ohne den Zusatz "Pitt" vor: Wie ein Video zeigte, nannte sie sich einfach "Zahara Marley Jolie", als sie im vergangenen November in die AKA-Studentenverbindung am Spelman College aufgenommen wurde. Seit Jahren gilt das Verhältnis von Brad Pitt und seinen Kindern als angespannt.

Trennung im Jahr 2016

Angelina Jolie und Brad Pitt haben sich vor mehr als sieben Jahren getrennt und stritten sich jahrelang um das Sorgerecht für ihre sechs gemeinsamen Kinder. Die Schauspielerin hatte 2016 – für die Öffentlichkeit überraschend – die Scheidung eingereicht. Obwohl die Stars bereits seit 2005 zusammen waren, hatten sie erst 2014 geheiratet. Nachdem Brad Pitt in einem Flugzeug ausgerastet sein soll, trennte sich Jolie. Das Paar hat drei leibliche und drei adoptierte Kinder.