Antrag abgelehnt: Britney Spears‘ Vater bleibt ihr Vormund

Britney Spears war offenbar vor Gericht nicht erfolgreich. (ili/spot)

01.07.2021 11:37 Uhr

Trotz der dramatischen Aussage von Britney Spears in der vergangenen Woche hat die Richterin nun offenbar ihren Antrag abgelehnt, die Vormundschaft durch den Vater zu beenden.

Eine Richterin hat offenbar den Antrag von US-Sängerin Britney Spears (39) abgelehnt, ihren Vater Jamie Spears (68) als Vormund abzusetzen. Das meldet „The Guardian“ unter Berufung auf Gerichtsakten.

Der Anwalt der Sängerin, Samuel Ingham, hatte ein Gericht in Los Angeles zuvor darum gebeten, Jamie Spears aus seiner Position zu entlassen. Der Vater der Sängerin kann unter anderem über das Multimillionen-Dollar-Vermögen des Stars mitentscheiden. Als er im November vergangenen Jahres die Absetzung von Jamie Spears forderte, sagte Ingham, dass Britney Spears Angst vor ihrem Vater habe und er ihr Leben seit 2008 kontrolliert habe. Britney Spears hatte zudem gefordert, dass die private Vermögensverwaltungsfirma Bessemer Trust als „alleiniger Vormund“ eingesetzt wird.

Antrag abgelehnt

Dokumente, die nun in Los Angeles eingereicht wurden, zeigen jedoch, dass Richterin Brenda Penny den Antrag ablehnte, während sie die Rolle des Bessemer Trusts als Co-Konservator des Vermögens absegnete. Konkret heißt es in dem juristischen Dokument: „Der Antrag des Treuhänders, James P. Spears sofort nach der Ernennung von Bessemer Trust als alleinigen Treuhänder des Vermögens zu suspendieren, wird ohne Vorurteil abgelehnt.“

Der Antrag wurde am 30. Juni eingereicht, eine Woche, nachdem die Sängerin eine dramatische Aussage gemacht hatte, in der sie erneut das Ende der Vormundschaft gefordert hatte. Britney Spears hatte am 23. Juni vor Gericht erklärt, dass die Vormundschaft „Missbrauch“ sei und dass diese ohne ein weiteres medizinisches Gutachten beendet werden solle. Unter anderem sagte sie, dass sie gezwungen wurde, gegen ihren Willen zu arbeiten, und dass die Vormundschaft sie daran hinderte, ein weiteres Kind zu bekommen.

Seit 2008 unter Vormundschaft

Nach psychischen Zusammenbrüchen wurde der Vater von Britney Spears im Jahr 2008 von einem Gericht als ihr Vormund eingesetzt. Seither entscheidet er über ihr Leben und ihre Finanzen. Seit 2014 soll die Sängerin und zweifache Mutter bereits versuchen, sich aus der Vormundschaft ihres Vaters zu befreien. Unterstützung erfährt sie dabei von vielen Fans und Promis wie zuletzt auch von Ex-Freund (1999-2002) Justin Timberlake (40) oder Mariah Carey (51).