Film Anya Taylor-Joy: Aussprache mit Charlize Theron

Anya Taylor-Joy - Mad Max Saga - Furiosa -Australian Premiere - - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2024, 16:00 Uhr

Anya Taylor-Joy ist nach den Dreharbeiten zu ‚Furiosa: A Mad Max Saga‘ auf Charlie Theron zugegangen.

Die Oscar-Preisträgerin spielte zuvor Imperator Furiosa in ‘Mad Max: Fury Road’ aus dem Jahr 2015. Im aktuellen Film ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ übernimmt nun Anya diese Figur. Und sie hat verraten, dass sie Charlize Theron angesprochen hat. Die 28-jährige Schauspielerin erzählte ‘Entertainment Weekly’: „Man muss damit auf seine eigene Reise gehen. Aber sobald der Film fertig war, habe ich mich an sie gewandt, weil ich ein großer Fan bin, nicht nur von ihr als Schauspielerin, sondern auch von ihr als Person. Und sie ist so wundervoll und cool, wie man es sich nur wünschen kann, und wirklich unterstützend und stilvoll, also wusste ich es zu schätzen.“

Im neuen Film verwendet Furiosa Körpersprache, um zu kommunizieren, und Anya gibt zu, dass dies eine „ziemlich beängstigende“ Herausforderung war. Die ‘Das Damengambit‘-Darstellerin erklärte: „Am Ende war es etwas, das mir für einen großen Teil des Films nur meine Augen gab, um die Geschichte zu erzählen.“

Unterdessen lobte George Miller im April die „mystischen“ Qualitäten von Anya. Der gefeierte Filmemacher schwärmte, dass Anya die perfekte Kandidatin für die Rolle der Furiosa war. Auf der CinemaCon in Las Vegas erklärte der Regisseur: „Sie hat etwas Mystisches an sich, und dennoch ist sie zugänglich. Ich erfuhr, dass sie jemand ist, der sehr, sehr diszipliniert ist, auch wenn sie sehr jung ist. Sie war eine Balletttänzerin. [Charlize] war eine Balletttänzerin. Ich verstehe die körperliche Disziplin ebenso wie die emotionale Disziplin, die sie haben.”