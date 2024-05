So stylt man das It-Piece Anzugweste im Trend: Ist der Fashion-Hype gerechtfertigt?

Ein It-Piece, zwei Styling-Varianten: Die Anzugweste kann sowohl seriös als auch sexy gestylt werden. (eee/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 18:26 Uhr

Einst war sie ein Kleidungsstück aus der Herrenmode, heute dominiert sie die Frauen-Trends: Kaum jemand kommt gerade an den stylischen Anzugwesten vorbei. Lohnt es sich, dem Mode-Hype zu folgen?

Ein Kleidungsstück aus der Herrenabteilung hat die Frauenwelt erobert: die Anzugweste. Wo man auch hinsieht, das ärmellose It-Piece mit Knopfreihe ist derzeit fast überall zu sehen. Im vergangenen Jahr waren noch lange Schnitte im Trend, dieses Jahr kommt die Weste in normaler Länger, aber auch im Crop-Style daher. Was das Kombinieren anbelangt, so ist ein wenig Können und vor allem Ausprobieren gefragt. Aber ist der Hype um den Anzugwesten-Trend überhaupt gerechtfertigt?

Der sportliche Business-Look

Absolut! Gründe dafür gibt es viele, einer davon ist aber zweifellos die Vielseitigkeit, die eine Anzugweste mit sich bringt. So kann sie eben zu Jeans und weißem Langarmshirt kombiniert werden, das schlichte Outfit wird so auf ein ganz neues Styling-Level gehoben.

Derzeit kommt die Weste aber oft zu dazu passenden Anzughosen zum Einsatz, wie etwa bei Moderatorin Sylvie Meis (46). Auf Instagram zeigte die Niederländerin ein modisches Ensemble aus hellblauer Wide-Leg-Stoffhose und einer locker geschnittenen Weste. Dazu passen sowohl edle Loafer als auch weiße Sneaker. Zusammen ergibt das einen sportlichen Business-Look, der sich im Frühling und im Sommer perfekt fürs Büro eignet.

Crop-Westen für Ausgeh-Nächte

Immer häufiger vertreten sind aber auch kurz geschnittene und enge Anzugwesten. Dass diese deutlich sexier wirken, erklärt sich von selbst. Durch den engen Schnitt werden Taille und Oberweite schön betont, außerdem blitzt ein wenig Bauch hervor. Olivia Palermo (38) präsentierte ihren Instagram-Followern unlängst ein schwarzes Modell. Model Lorena Rae (29) schlüpfte auf Social Media in eine hellgraue Anzug-Kombi aus Hose, Weste mit Kragen und einem Crop-Blazer.

Vintage und Secondhand

Für den Mode-Hype lohnt sich aber auch ein Blick in die Secondhand-Läden. Dort gibt es oft edle Vintage-Stücke von angesehen Designern zu ergattern. Unser Tipp: Auch in der Herrenabteilung gucken, denn diese lassen sich gleichermaßen mit unseren Alltags-Outfits kombinieren. Das gilt sowohl für schöne Samtwesten als auch Modelle mit Nadelstreifen.