Am Freitag geknackt Apache 207 feiert Streaming-Rekord mit Ayliva

Apache 207 und Ayliva entpuppen sich als erfolgreiches Duo. (jom/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 17:44 Uhr

Apache 207 und Ayliva haben mit ihrer gemeinsamen Single "Wunder" einen Streaming-Rekord gebrochen. Damit winkt den beiden auch ein Chart-Erfolg.

Der deutsche Rapper und Sänger Apache 207 (26) kann sich über einen neuen musikalischen Rekord freuen. Am vergangenen Freitag (26. April) wurde "Wunder", die gemeinsame Single mit Sängerin Ayliva (26), veröffentlicht. Das Lied wurde nun zum "meistgestreamten Song am Releasetag in Deutschland" gekürt.

Video News

Wahrscheinlichkeit auf Charts-Thron "sehr hoch"

Wie Warner Music am Montag (29. April) berichtet, konnte "Wunder" 3,3 Millionen Abrufe am Releasetag verbuchen. Mittlerweile soll der Song bei mehr als sechs Millionen stehen. Das dazugehörige Musikvideo hat bei YouTube rund 1,6 Millionen Aufrufe (Stand: 29.4., 17:30 Uhr). Damit steht den beiden Künstlers wahrscheinlich auch ein Charts-Erfolg bevor: "Die Wahrscheinlichkeit, dass 'Wunder' am Ende der Woche auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single-Charts landet, ist sehr hoch", heißt es in einem Statement der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die Platzierungen der deutschen Single-Charts werden am kommenden Freitag offiziell bekanntgegeben. Laut Warner Music kann "Wunder" aktuell doppelt so vielen Abrufe wie das auf Platz zwei folgende "I Like The Way You Kiss Me" von Artemas verzeichnen.

Apache 207 und Ayliva konnten bereits einige Rekorde in ihren Karrieren feiern. Aylivas zweites Studioalbum "Schwarzes Herz" war 2023 in Deutschland das meistgestreamte Album des Jahres auf Spotify. Am Veröffentlichungstag konnte die aus Recklinghausen stammende Musikerin mehr als 7,6 Millionen Streams erreichen und wurde als meistgestreamter weiblicher Act an einem Tag in Deutschland gekürt. Apache 207 konnte mit Udo Lindenberg (77) und der Single "Komet" 2023 den am häufigsten gestreamten Song in Deutschland verzeichnen, er hielt sich 21 Wochen an der Spitze der Charts und 42 Wochen in den Top 10. Apache 207 führte zudem die hiesige Jahresliste der Top-Künstlerinnen und -Künstler 2023 an.