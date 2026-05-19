Stars Aqua verkündet Trennung

Aqua - Lene Nystrom, Rene Dif, Soren Rasted, Claus Norreen - 1997 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2026, 09:00 Uhr

Aqua haben bekannt gegeben, dass sie sich nach mehr als drei Jahrzehnten gemeinsam auflösen.

Damit geht eine der farbenfrohsten und kommerziell erfolgreichsten Eurodance-Gruppen der Popmusik zu Ende. Die dänisch-norwegische Band – bekannt vor allem für den weltweiten Megahit ‚Barbie Girl‘ – bestätigte am Montag (18. Mai) in einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung, dass sie nicht mehr als Live-Band auftreten werde.

Die Band schrieb: „Nach vielen unglaublichen Jahren haben wir beschlossen, das Kapitel AQUA als Live-Band zu beenden.“ Sie fügten hinzu: „AQUA war ein so großer Teil unseres Lebens, und gemeinsam hatten wir die Chance, mehr zu erleben, als wir uns jemals zu träumen gewagt hätten.“

Die Gruppe erklärte weiter, dass sie im Laufe der Jahre unzählige Male um die Welt gereist sei, dabei viele besondere Menschen kennengelernt und gemeinsam mit Millionen von Fans gesungen habe. All diese Erlebnisse und gemeinsamen Erinnerungen würden sie für immer in ihrem Herzen tragen.

Aqua wurde 1995 gegründet und verkaufte im Laufe ihrer Karriere weltweit mehr als 33 Millionen Tonträger. Mit Hits wie ‚Doctor Jones‘, ‚Turn Back Time‘, ‚My Oh My‘ und ‚Cartoon Heroes‘ entwickelte sich die Band zu einer der prägendsten Popgruppen der späten 1990er Jahre. Die Bekanntgabe der Trennung kommt weniger als ein Jahr vor dem 30-jährigen Jubiläum ihres Debütalbums Aquarium, das der Gruppe zum internationalen Durchbruch verhalf und ihren festen Platz in der Popkultur sicherte.

In den vergangenen Jahren bestand Aqua aus Rene Dif, Soren Rasted und Lene Nystrøm, nachdem Gründungsmitglied Claus Norreen die Band bereits 2016 verlassen hatte, um sich anderen Projekten zu widmen. In ihrer Erklärung machte die Band zudem deutlich, dass die Entscheidung zur Auflösung einvernehmlich getroffen worden sei. Nach so vielen gemeinsamen Jahren habe man gelernt zu erkennen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen sei, das zu bewahren, was man zusammen aufgebaut habe.