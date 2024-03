Musik Ariana Grande: Emotionale Worte nach Albumveröffentlichung

Ariana Grande - New York - November 16, 2023 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2024, 11:33 Uhr

Die Sängerin zeigt sich überwältigt von der Reaktion der Fans auf ihr neues Album.

Ariana Grande hat eine „emotionale“ Zeit hinter sich, seit sie ihr Album ‚Eternal Sunshine‘ veröffentlicht hat.

Die Popsängerin brachte die neue Studioplatte vor rund anderthalb Wochen heraus. In einem offenen Instagram-Post gesteht die ‚yes, and?‘-Interpretin, wie persönlich ihre neuen Songs sind. Aus diesem Grund sei die Albumveröffentlichung sehr besonders für sie gewesen.

„Ich weiß, dass ich viel gepostet habe, aber ich wollte euch einfach aus tiefstem Herzen danken… Es ist unmöglich, in Worte zu fassen, was ich diese Woche gefühlt habe“, schreibt die 30-Jährige auf ihrem Account. „Dieses Album ist aus vielen Gründen etwas ganz besonderes für mich und enthält einfach so viel. Es mit euch zu teilen hat viele kleine und große Gefühle wieder aufgewühlt und es war in vielerlei Hinsicht eine emotionale Woche.“

Die Chartstürmerin fügt hinzu: „Aber eure überwältigende, liebevolle Reaktion auf all das hat mich eine so freudige, menschliche Verbindung und Trost spüren lassen. Ich wollte nur sagen, dass ich euch alle mehr liebe und schätze, als man sagen kann, und euch nochmals danken.“ Abschließend erklärt Ariana: „Es ist, wie es immer war, meine größte Ehre, mit euch zu wachsen… Lasst uns versprechen, weiterzumachen!“ Mit ‚Eternal Sunshine‘ eroberte die Musikerin in den USA und Großbritannien Platz eins der Albumcharts, während sie in Deutschland auf Platz drei kam.