Musik Ariana Grande: Sie plant eine ‚Mini‘-Tournee

Ariana Grande - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2024, 14:00 Uhr

Ariana Grande verkündete, dass sie eine „Mini“-Tournee plant.

Die 31-jährige Künstlerin ist fest entschlossen dazu, einige Konzerte zur Unterstützung ihres aktuellen ‚Eternal Sunshine‘-Albums zu spielen.

Grande verriet, dass sie versuche, die Shows zwischen ihre Arbeit für die kommenden ‚Wicked‘-Filme unterzubringen. In einem Interview gegenüber dem ‚Shut Up Evan‘-Podcast erzählte Ariana: „Ich will es auch immer noch. Es wäre eine echt schöne Idee, ein paar Konzerte zwischen den beiden ‚Wicked‘-Filmen zu spielen … Ich denke, es wäre eine kleine Auswahl an Konzerten. Mein Team und ich arbeiten daran, Optionen dafür zu finden.“ Die ‚We Can’t Be Friends‘-Sängerin gab zudem bekannt, dass eine Deluxe-Edition ihres Albums erscheinen wird, obwohl ihre Fans noch eine Weile warten müssen, um diese hören zu können. Ariana sagte: „Ich möchte (das Album) noch ein wenig länger in diesem Zustand leben lassen. (Ich möchte) mir Zeit dafür nehmen, meine Vision für diese Deluxe-Ausgabe umzusetzen und sicherzustellen, dass sie das Warten wert ist.“ Der Star fügte hinzu: „Ich fand dieses Album definitiv perfekt, so wie es war, und das ist immer noch so. Mit der Zeit wurde ich dazu inspiriert, mehr Songs zu schreiben und war geneigt dazu, diese Deluxe-Ausgabe aufzunehmen.”