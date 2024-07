Stars Frankie Grande: Schwester Ariana findet ihn perfekt

Ariana and Frankie Grande - Nickelodeon's Annual Kids' Choice Awards - Los Angeles 2011 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2024, 16:00 Uhr

Ariana Grande hat ihren Bruder Frankie Grande als „perfekt“ bezeichnet, nachdem er sich einer Nasenoperation unterzogen hat.

Die ‚We Can‘t Be Friends (Wait for Your Love)‘-Hitmacherin hat sich hinter den 41-jährigen ehemaligen ‚Big Brother‘-Star gestellt, nachdem er sich unters Messer gelegt hatte. Frankie betitelte ein Instagram-Bild von seinen Blutergüssen und Verbänden nach der Operation mit den Worten: „Neue Nase. Wer ist das?“ Und seine Schwester kommentierte: „Perfekt in jeder Hinsicht, immer!“ Später postete Frankie ein Bild von sich in der U-Bahn in New York und witzelte: „Ich habe meine neue Nase ausgeführt, um New York zu sehen. Sie liebte The Wiz.“

Der Tänzer und Schauspieler hatte seine jüngere Schwester zuvor dafür gelobt, dass sie ihm „durch Dick und Dünn“ zur Seite stehe. Am Nationalen Geschwistertag im April teilte er in den sozialen Medien mit: „Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um der BESTEN Schwester der Welt dafür zu danken, dass sie für mich da ist, durch Dick und Dünn. Von der Unterstützung bei meiner Reise zur Nüchternheit bis hin zur Unterstützung meiner Person in großen Momenten in meinem Leben und meiner Karriere. Du bist die beste Schwester, die man sich wünschen kann, und ich bin ewig stolz auf dich und all den Sonnenschein, den du weiterhin in dieser Welt verbreitest.“ Ein weiteres Mal, dass die ‚Dangerous Woman‘-Hitmacherin (31) ihren Bruder mit Liebe überschüttete, war, als er 2022 seinen Partner Hale Leon heiratete. Sie schrieb: „Zwei sehr unglaubliche und kosmisch schicksalhafte Seelen. Ich liebe euch beide so sehr und wünsche euch endlose Leben voller Glück und Gesundheit und jeder Menge Videospiele.“ Ariana und Frankie sind Halbgeschwister und haben mit der 67-jährigen Joan Grande eine gemeinsame Mutter.