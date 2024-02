Musik Ariana Grande: Keine weiteren Singles

Ariana Grande - New York - November 16, 2023 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2024, 13:58 Uhr

Die Popsängerin will, dass die Fans ihr kommendes Album "in Gänze erleben" können.

Ariana Grande wird keine weiteren Singles veröffentlichen, bevor ihr neues Album nächsten Monat erscheint.

Die US-Sängerin brachte kürzlich den Song ‚yes, and?‘ heraus, der einen ersten Vorgeschmack auf ihre siebte Platte ‚Eternal Sunshine‘ darstellt. Während Fans darauf gehofft hatten, dass es vor der Albumveröffentlichung am 8. März weitere Singles geben würde, erklärt die Musikerin nun, dass sie sich bewusst dagegen entschieden hat.

In ihrer Instagram-Story schrieb die 30-Jährige: „Wir sind etwas mehr als einen Monat von ‚Eternal Sunshine‘ entfernt und ich glaube nicht, dass es möglich ist, auszudrücken, wie dankbar ich für eure Liebe, Unterstützung und Aufregung bin! So schwer es auch ist, dem Drang zu widerstehen, so schnell wie möglich einen weiteren Song oder eine Single mit euch zu teilen, so sehr würde ich mich freuen, wenn ihr das Album dieses Mal in Gänze erleben könntet.“

Die ‚thank u, next‘-Interpretin fügte hinzu: „Es wird natürlich weitere Singles aus diesem Projekt geben, sobald es veröffentlicht ist (und wir haben vielleicht noch die eine oder andere Überraschung in petto, um euch bis dahin zu überraschen, also macht euch keine Sorgen). Aber ein wenig länger zu warten, damit ihr es euch erst einmal komplett anhören könnt, ist für mich der ideale Weg, damit ihr alle dieses Werk erleben könnt.“

Ariana bedankte sich bei ihren Fans für das Vertrauen in ihre „Vision und ihren Plan“ für den lang erwarteten Nachfolger von ‚Positions‘ aus dem Jahr 2020. „Ihr habt so lange auf neue Musik von mir gewartet und ich bin so dankbar für eure Geduld! Ich freue mich darauf, jede Sekunde dieser neuen Ära mit euch allen auszukosten und kann es kaum erwarten, dass sie euch gehört!“, freute sie sich.