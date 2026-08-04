Stars Ariana Grande legt wegen ‚Überarbeitung‘ eine Pause vom Rampenlicht ein

Ariana Grande at Wicked For Good premiere in London - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 09:00 Uhr

Die Grammy-Preisträgerin hat beschlossen, sich nach Abschluss ihrer 'Eternal Sunshine'-Tour weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Ariana Grande zieht sich Berichten zufolge aus der Öffentlichkeit zurück, weil sie „überarbeitet“ ist.

Die Sängerin will ihr öffentliches Auftreten nach Abschluss ihrer ‚Eternal Sunshine‘-Tour deutlich reduzieren. Das geht aus Aussagen ihrer Vertreter sowie aus Quellen hervor, auf die sich ‚Page Six‘ beruft. Das US-Medium berichtet, die Entscheidung sei eine Folge von Arianas extrem vollem Terminkalender. Die Meldung folgt auf die Bestätigung, dass die 33-Jährige aus der geplanten West-End-Neuinszenierung von ‚Sunday in the Park with George‘ ausgestiegen ist. Dort hätte sie gemeinsam mit ihrem ‚Wicked‘-Co-Star Jonathan Bailey im Londoner Barbican Centre auf der Bühne stehen sollen.

Zudem kommt die Nachricht inmitten einer erneuten Online-Debatte über Arianas Aussehen, die nach der Veröffentlichung ihres Musikvideos zu ‚Petal‘ aufgekommen war. Die Grammy-prämierte Sängerin und Schauspielerin gehört seit dem Erfolg von ‚Wicked‘ weiterhin zu den größten Stars der Unterhaltungsbranche. In dem Film spielte sie unter der Regie von Jon M. Chu an der Seite von Cynthia Erivo. Abseits des Streifens ist Ariana vor allem für ihre erfolgreichen Alben ‚Thank U, Next‘, ‚Sweetener‘ und ‚Eternal Sunshine‘ bekannt sowie für ihre Durchbruchsrolle in der Nickelodeon-Serie ‚Victorious‘.

Ein Insider gegenüber ‚Page Six‘: „Sie hatte große Freude daran, ihre jüngsten Konzerte zu spielen und wieder auf der Bühne zu stehen, aber sie war überarbeitet. Sie war ohne Pause im Einsatz, und das fordert seinen Tribut. Außerdem konnte sie mit der öffentlichen Aufmerksamkeit nie besonders gut umgehen.“ Die ständigen Kommentare über ihr Gewicht würden die Situation nicht leichter machen. Ein zweiter Insider erklärte, dass Arianas Entscheidung weniger mit ihrer Arbeit als vielmehr mit der anhaltenden öffentlichen Beobachtung zusammenhänge.

Während der Tour sei es ihr „wirklich gut“ gegangen. „Sie liebt es aufzutreten, und die Tour war für sie eine positive Erfahrung. Es war die ununterbrochene öffentliche Beobachtung – mehr noch als ihr Terminkalender –, die dazu beigetragen hat, dass sie beschlossen hat, sich zurückzuziehen“, schilderte er. Arianas Entscheidung, ‚Sunday in the Park with George‘ zu verlassen, sei „gut durchdacht“ gewesen.

Ein dritter Insider sagte gegenüber ‚Page Six‘: „Sie arbeitet schon seit langer Zeit ohne Unterbrechung und hat schließlich erkannt, dass sie sich selbst erlauben muss, für eine Weile einen Schritt zurückzutreten.“ Nun wolle Ariana Zeit mit ihrer Familie und Freunden verbringen. „Im Moment gibt es keinen festen Zeitplan dafür, wann sie zurückkehren wird. Sie geht alles Schritt für Schritt an und setzt sich nicht unter Druck, diese Entscheidungen jetzt schon treffen zu müssen“, ergänzte der Insider.