Stars Ariana Grande steigt laut Bericht bei ‚American Horror Story‘ aus

Ariana Grande - Academy Women's Luncheon - December 10th 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2026, 12:00 Uhr

Ariana Grande steigt laut Bericht bei 'American Horror Story' aus.

Ariana Grande wird Berichten zufolge doch nicht bei ‚American Horror Story‘ mitwirken.

Serienschöpfer Ryan Murphy hatte zuvor angekündigt, dass die 33-jährige Sängerin zur Besetzung der kommenden 13. Staffel gehören werde. Wie das Branchenportal ‚Deadline‘ nun berichtet, musste Grande ihre Teilnahme jedoch wegen Terminüberschneidungen mit ihrer ‚Eternal Sunshine‘-Tour absagen.

Die Sängerin sollte gemeinsam mit langjährigen ‚American Horror Story‘-Stars wie Sarah Paulson, Emma Roberts und Gabourey Sidibe vor der Kamera stehen. Die drei Schauspieler wurden in dieser Woche bereits bei Dreharbeiten in New York gesichtet. Zu den weiteren Rückkehrern der Serie zählen unter anderem Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Billie Lourd, Leslie Grossman und Jessica Lange.

Für Ariana Grande wäre die Rolle ein weiterer Schritt in ihrer Schauspielkarriere gewesen, auf die sie sich in den vergangenen Jahren verstärkt konzentriert hat. Neben ihrer Rolle als Glinda in den ‚Wicked‘-Filmen wird sie demnächst auch an der Seite von Robert De Niro und Ben Stiller in ‚Focker-in-Law‘ zu sehen sein. In einem Interview im vergangenen Jahr sagte Grande: „Im Moment macht mir das Schauspielern wirklich großen Spaß. Ob im Kino, auf der Bühne oder bei kleineren Projekten, das ist derzeit das, was mich am meisten inspiriert. Ich werde weiterhin singen, das verspreche ich. Aber im Augenblick liegt mein Fokus genau darauf.“ Gleichzeitig betonte sie, dass sie langfristig eine Balance zwischen Schauspiel und Musik finden wolle: „Ich habe gelernt, dass sich beides gegenseitig bereichert. Dieses Gleichgewicht hat in meinem Leben lange gefehlt. Wir werden den richtigen Rhythmus schon finden.“

Es wäre zudem nicht das erste Mal gewesen, dass Grande mit Ryan Murphy zusammenarbeitet. Bereits zuvor war sie in dessen kurzlebiger Serie ‚Scream Queens‘ zu sehen. Ihre ‚Eternal Sunshine‘-Tour startete die Sängerin im vergangenen Monat in Kalifornien. Den Abschluss bildet eine Konzertreihe mit zehn Shows in der Londoner O2 Arena vom 15. August bis zum 1. September.