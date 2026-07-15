Stars Ariana Grande romantically linked to ex Ricky Alvarez 10 years after split

Ariana Grande - AVALON - MTV VMAs - September - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 09:00 Uhr

Die Popsängerin war von 2015 bis 2016 mit ihrem ehemaligen Backgroundtänzer zusammen. Nun scheinen die beider wieder zueinander gefunden zu haben.

Ariana Grande soll wieder mit ihrem Ex-Freund Ricky Alvarez liiert sein – zehn Jahre nach ihrer Trennung.

Die Popsängerin ist ihrem ehemaligen Backgroundtänzer, mit dem sie von 2015 bis 2016 zusammen war, nach der Trennung von ihrem ‚Wicked‘-Co-Star Ethan Slater offenbar wieder nähergekommen. Allerdings sollen die beiden ihre neu entfachte Beziehung „sehr langsam angehen“. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Ariana hat Ricky immer als Freund betrachtet. Sie hat ihm [seit ihrer Trennung] nie etwas nachgetragen. Ricky ist zuverlässig, vertrauenswürdig und unterstützt sie sehr. Ariana hat das Gefühl, dass sie in seiner Nähe ganz sie selbst sein kann.“

Die ‚Into You‘-Interpretin soll Ricky außerdem für seinen Humor schätzen und froh sein, wieder jemanden in ihrem Leben zu haben, dem sie „wirklich vertraut“. Der Insider fügte hinzu: „Sie haben einen ähnlichen, klugen und trockenen Sinn für Humor. Sie stürzen sich nicht sofort in etwas Ernstes, aber Ari freut sich, ihn wieder in ihrem Leben zu haben.“ Anfang des Monats sollen die beiden gemeinsam mit Arianas Familie das Wochenende rund um den US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli verbracht haben. Ein Insider erklärte kürzlich: „Ricky war schon immer ein Freund und Vertrauter. Er hat eine großartige, positive Ausstrahlung, bringt sie zum Lachen, und sie verbringt gerne Zeit mit ihm.“

Ariana erwähnte Ricky bereits in ihrem Hit ‚Thank U, Next‘ aus dem Jahr 2018 – ebenso wie einige ihrer anderen Ex-Partner Pete Davidson, Mac Miller und Big Sean. An einer Stelle des Songs singt sie: „Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh.“ (Deutsch: „Ich schrieb ein paar Songs über Ricky – heute höre ich sie und muss lachen.“) Derzeit befindet sich die Sängerin auf ihrer 41 Konzerte umfassenden ‚Eternal Sunshine‘-Tour.

Berichten zufolge hat sie dabei einige Textzeilen von ‚Thank U, Next‘ geändert, um anzudeuten, dass sie und Ricky heute ein gutes Verhältnis zueinander haben. So wurde die Musikerin unter anderem dabei gehört, wie sie singt: „Wrote some songs about Ricky / I know he’s still got my back.“ (Deutsch: „Ich schrieb ein paar Songs über Ricky – ich weiß, dass er immer noch hinter mir steht.“) Im Juni wurde berichtet, dass sich Ariana und Ethan Slater getrennt haben. Das Paar, das erstmals im Juli 2023 miteinander in Verbindung gebracht wurde, soll seine Beziehung bereits „vor mehreren Monaten“ beendet haben.