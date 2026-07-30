Musik Ariana Grande zeigt auf ‚Petal‘ eine neue Seite von sich

Ariana Grande at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 11:00 Uhr

Ariana Grande zeigt auf 'Petal' eine neue Seite von sich.

Ariana Grande zeigt auf ihrem neuen Album ‚Petal‘ eine Seite von sich, die ihre Fans bisher kaum kannten.

Die 33-jährige Sängerin schrieb die zwölf Songs des Albums aus einem Gefühl „ungefilterter Wut“ heraus. Sie glaubt, dass die direkteren und schonungsloseren Texte ihren Fans dennoch ein Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit vermitteln werden. In einem am Mittwoch von Apple Music auf Instagram veröffentlichten Video sagte Ariana: „Ich freue mich gleichermaßen darauf zu sehen, wie die Menschen auf jeden einzelnen Song reagieren. Ich glaube, sie werden darin Vertrautheit und Trost finden, weil das Album viele verschiedene Seiten von mir zeigt. Gleichzeitig ist es aber auch sehr experimentell und für mich etwas völlig Neues. Ich habe aus einer Gefühlslage geschrieben, aus der ich normalerweise nicht schreibe: aus ungefilterter Wut, die wir alle manchmal empfinden.“

Die von Ariana selbst geschriebene Single ‚Hate That I Made You Love Me‘ ist die erste Auskopplung aus ‚Petal‘. Bereits vor ihrer Veröffentlichung im Mai bezeichnete die Sängerin den emotionalen Midtempo-Song als „einen meiner Lieblingssongs, die ich je geschrieben habe“. Schon im Mai hatte Ariana erklärt, dass ‚Petal‘ „ein bisschen wild“ sei. Die Songs stammten aus einem emotionalen Zustand, den sie bislang aus Schüchternheit oder Höflichkeit nie zugelassen habe. Inhaltlich gehe es darum, sich von negativen Bindungen und den „Monstern“ im eigenen Kopf zu lösen. In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärte sie das Konzept ihres achten Studioalbums: „Überraschung! Es heißt ‚Petal‘. Im Grunde geht es um etwas, das voller Leben ist und selbst durch die Risse von etwas Kaltem, Hartem und Herausforderndem wächst. Es geht darum, sich von allen möglichen negativen Bindungen zu lösen – seien es die eigenen Monster im Kopf, äußere Stimmen oder Dinge, die einem nicht mehr guttun.“

Ariana veröffentlichte ihr vorheriges Album ‚Eternal Sunshine‘ im März 2024. Es enthielt unter anderem die Hits ‚We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)‘, ‚Yes, And?‘ und ‚The Boy Is Mine‘. Das Album stieg auf Platz eins der Billboard 200 ein und wurde zum am längsten auf Platz eins notierten Album ihrer Karriere.