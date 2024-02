Musik Ariana Grande: Neue Versionen geleakter Songs

Ariana Grande - New York - November 16, 2023 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2024, 12:02 Uhr

Die megaerfolgreiche Musikerin hat die geleakten Lieder ihres neuen Albums ‚Eternal Sunshine‘ überarbeitet.

Ariana Grande hat ihre gestohlenen Songs überarbeitet.

Die amerikanische Künstlerin wird demnächst ihr neues Album ‚Eternal Sunshine‘ veröffentlichen. Auf der Platte wird unter anderem eine aufpolierte Version ihres Tracks ‚Fantasize‘ zu finden sein, wie Ariana jetzt bekannt gab. Die Demoaufnahme des Liedes war zuvor von Unbekannten geleakt worden. Die Entscheidung den Song in einer neuen Version zu publizieren, sei laut der Popikone auf die begeisterte Reaktion ihrer Fangemeinde auf das gestohlene Material zurückzuführen. Angesprochen auf das überraschende Leak erklärte Ariana zuletzt während eines Auftritts in der ‚Zach Sang Show‘ scherzhaft: „Danke vielmals. Ich werde euch im Gefängnis besuchen. Buchstäblich.“

Die überarbeiteten Fassungen ihrer Lieder haben laut der Sängerin nicht mehr besonders viel mit den ursprünglichen Versionen zu tun. In der TV-Sendung verriet sie dazu: „Es war eine Art Girlgroup-Parodie. Aber die Fans liebten es. Es ist so kitschig, aber das ist okay. Ich habe den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden und gebe ihnen auf diesem Album Arianas Version davon. [Die Songs] sind jetzt komplett anders. Obwohl ihr sie also bereits gehört habt — weil ihr sie gestohlen habt — sind sie jetzt ganz anders.“