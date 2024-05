Inmitten der Gerüchte um ihre Ehe Armed Forces Day: Königin Letizia von Spanien im knallroten Anzug

König Felipe und Königin Letizia beim National Armed Forces Day. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 18:01 Uhr

Das spanische Königshaus wird aktuell von knallharten Krisengerüchten heimgesucht. Beim National Armed Forces Day zeigten König Felipe und Königin Letizia versteinerte Minen - aber wenigstens Letizias Outfit war ein echter Hingucker.

Königin Letizia (51) begeistert einmal mehr mit ihrem lässigen Style. Am 25. Mai wird in Spanien der National Armed Forces Day gefeiert. Mehr als 3000 Angehörige des Militärs nehmen an den Feierlichkeiten teil. Auch König Felipe (56) und seine Ehefrau reisten in die Stadt Oviedo. Bei dem Event entschied sich die Königin für einen knallroten Anzug.

Video News

Sowohl die weite Hose als auch der lockere Blazer und das Top darunter waren im selben Rot-Ton gehalten. Dazu kombinierte Letizia legere weiße Sneaker und silberne Ohrringe. Der spanische Monarch König Felipe V. erschien in seiner Militäruniform.

Versteinerte Minen beim Königspaar

Trotz ihres lässigen Outfits in der fröhlichen Farbe schien Letizia bei der Veranstaltung nicht bei bester Laune zu sein. Während ihres Auftritts hatten sie und König Felipe höchstens ein müdes Lächeln übrig. Auch bei einer Unterhaltung der Eheleute auf der Tribüne tauschten sie finstere Blicke aus.

Kein Wunder, denn aktuell muss sich das Paar, das gerade erst seinen 20. Hochzeitstag feierte, heftiger denn je mit Gerüchten über seine Ehe herumschlagen. Die argentinische Zeitung "Caras" behauptete zuletzt sogar, dass die Eltern zweier Töchter längst getrennt seien.