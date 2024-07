Auftritt in Schwarz und Weiß Gala in Madrid: Königin Letizia und König Felipe werfen sich in Schale

Ganz schön edel: Königin Letizia und König Felipe in Madrid. (eee/spot)

SpotOn News | 19.07.2024, 21:15 Uhr

Was für ein stilvoller Auftritt: Für eine Preisverleihung in Madrid haben Königin Letizia und König Felipe von Spanien zwei edle Outfits aus ihren Schränken hervorgeholt.

Königin Letizia (51) und König Felipe von Spanien (56) haben am Donnerstag eine Preisverleihung in Madrid besucht – und sich für die Gala stilvoll in Schale geschmissen. Für die Mariano Awards in der spanischen Hauptstadt wählte Felipe einen schicken, modernen Smoking in Nachtblau. Darunter trug er ein weißes Hemd in Kombination mit einer ebenfalls dunkelblauen Fliege. Ein zusätzliches i-Tüpfelchen seines edlen Outfits waren die glänzenden Lack-Anzugschuhe.

Letizia strahlt im weißen Ensemble

Seine Frau Letizia strahlte in einem eleganten Kostüm aus midilangem Seidenrock und einer glitzernden Tweed-Weste mit Taillengürtel, Pailletten und glänzenden Knöpfen. Clutch und Stilettos mit breitem Absatz wählte sie in Gold. Ihre silbernen Hängeohrringe passten perfekt zu den Knöpfen ihrer Weste.

Bei den Mariano Awards werden wissenschaftliche und innovative Initiativen in Spanien gewürdigt. Der König und die Königin überreichten mehrere Preise und applaudierten den Gewinnerinnen und Gewinnern auf der Bühne, wie mehrere Pressefotos zeigen.

Terminmarathon bei den spanischen Royals

Bei den spanischen Royals herrscht aktuell wie auch im britischen Königshaus ein regelrechter Terminmarathon. Vergangenes Wochenende feierte Felipe noch mit Tochter Sofía (17) die spanische Nationalmannschaft beim EM-Finale in Deutschland.

In Madrid begrüßten die Royals die spanischen Europameister dann am Montag (15. Juli) bei ihrer Rückkehr mit einem offiziellen Empfang. Am Dienstag (16. Juli) ging es für König Felipe, Königin Letizia und Tochter Leonor von Spanien (18) zum Militärstützpunkt der renommierten Marineschule in der Nähe von Pontevedra in Galizien – inklusive Uniform. Dort wird Leonor ab August ihre Militärausbildung fortsetzen, die sie bereits seit einem Jahr absolviert. Felipe selbst war dort ebenfalls in den 80er-Jahren stationiert.