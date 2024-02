Stars Ashlee Simpson schwärmt von Ex-Mann Pete Wentz

Ashlee Simpson -2022 Pegasus World Cup - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2024, 11:45 Uhr

Die Sängerin ist glücklich, dass sie sich nach der Trennung so gut mit ihrem Ex versteht.

Ashlee Simpsons ist stolz auf die Co-Elternschaft mit ihrem Ex-Mann Pete Wentz.

Die US-Sängerin war von 2008 bis 2011 mit dem Fall Out Boy-Star verheiratet und hat mit ihm den 15-jährigen Sohn Bronx. Seit ihrer Trennung haben es die beiden Musiker geschafft, eine gute Beziehung aufrechtzuerhalten.

Im ‚Broad Ideas with Rachel Bilson and Olivia Allen‘-Podcast verrät Ashlee: „Die Co-Elternschaft ist für mich unglaublich. Pete ist ein toller Kerl.“ Auf die Frage, ob sie die „Co-Elternschaft-Lotterie“ gewonnen habe, erwidert Ashlee: „Ganz genau! Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe die Lotterie der Co-Elternschaft gewonnen.“

Auch Ashlees Ehemann Evan Ross hat ein gutes Verhältnis zu ihrem ältesten Kind. „Ich glaube, wir haben angefangen, als Bronx zweieinhalb Jahre alt war, also kannte er es nicht anders“, erzählt die jüngere Schwester von Jessica Simpson. Aus der Ehe stammen ihre jüngeren Kinder Jagger Snow (8) und Ziggy Blu (3).

Im August feiert das Paar seinen zehnten Hochzeitstag. „Wir feiern immer und haben die beste Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht nur an diesem Tag sein muss“, verriet die 39-Jährige kürzlich gegenüber ‚People‘. „Es geht darum, diese Momente zu finden, und darin ist mein Mann so gut. Ich habe das Gefühl, wenn wir noch keinen Moment hatten, nimmt er mich in ein Hotel mit, oder wenn wir im Kinderland waren, überrascht er mich mit einem netten Moment zu zweit, was sehr schön ist.“