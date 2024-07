Musik Jessica Simpson schwärmt von Ashlee Simpsons Bühnencomeback

Jessica Simpson - October 2017 - Getty Images - Princess Grace Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2024, 14:15 Uhr

Die Sängerin hat ihre Schwester angefleht, ein neues Album aufzunehmen.

Jessica Simpson hat ihre Schwester Ashlee angefleht, ein neues Album aufzunehmen.

Die 39-jährige Ashlee brachte drei Platten heraus, bevor sie sich der Schauspielerei zuwandte.

Die Prominente war viel Jahre lang aus der Musikbranche abwesend, kehrte aber am Samstagabend (20. Juli) für einen einmaligen Auftritt im Nachtclub Evita in West Hollywood in Kalifornien auf die Bühne zurück. Und die Videos des Auftritts des Stars rührten ihre Schwester zu Tränen. Jessica teilte Clips von Ashlee auf der Bühne auf ihrem Account auf Instagram und verkündete: „Ich bin heute Morgen aufgewacht und weinte wie eine Fangirl-Nerd-Schwester, als ich mir das Video von gestern Abend angeschaut habe!!! Du bist ein verdammter Rockstar, Ash! Du hast ausgesehen, geklungen und dich so bewegt, als hättest du nie einen Tag auf der Bühne verpasst. Es war einfach EPISCH!” Jessica flehte die Künstlerin daraufhin öffentlich an, wieder ins Studio zu gehen, um neue Musik aufzunehmen: „Du bis wie dafür geboren! Nimm so schnell wie möglich ein Album auf! Lass uns zusammen auf Tournee gehen und die Kinder mitnehmen! Ich bin so stolz, deine Schwester zu sein!!! Du bist UNGLAUBLICH! @ashleesimpsonross.“ Ashlee betrat die Bühne, um den 20. Jahrestag ihres ‚Autobiography‘-Debütalbums zu feiern, das am 20. Juli 2004 erschien.