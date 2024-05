So hat sie das Garten-Thema umgesetzt Zendaya präsentiert bei Met Gala 2024 gleich zwei Roben Zendaya stand nicht nur als Moderatorin der Met Gala 2024 im Mittelpunkt. Auch auf dem diesmal grünen Teppich setzte sie einmal mehr modische Akzente – und das gleich in zwei verschiedenen Looks. Denn zwischendurch stylte sie sich noch einmal um.