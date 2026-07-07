Musik Atomic Kittens Natasha Hamilton: Lesbische Szene aus ‚Be With You‘-Musikvideo wurde gestrichen

Natasha Hamilton at National Film Awards - Getty - March 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 20:00 Uhr

Natasha Hamilton hat behauptet, dass das Musikvideo zu Atomic Kittens Single 'Be With You' aus dem Jahr 2002 ursprünglich eine lesbische Szene mit ihr enthalten sollte.

Natasha Hamilton sollte für das Musikvideo zu ‚Be With You‘ eine lesbische Szene drehen – doch diese wurde in letzter Minute gestrichen.

Die 43-jährige Sängerin, die kürzlich ihre Solo-EP ‚Extraction‘ veröffentlicht hat, erklärte, dass ursprünglich vorgesehen gewesen sei, dass sie in dem Musikvideo einer anderen Frau näherkommt. Sie selbst sei mit dieser Idee vollkommen einverstanden gewesen und hätte die Szene gerne gedreht. Kurz vor den Dreharbeiten sei die geplante Sequenz jedoch gestrichen worden, nachdem das Plattenlabel der Girlgroup die Entscheidung des Kreativteams überstimmt habe.

Im Podcast ‚Right Back At Ya!‘ erzählte sie: „Im Video zu ‚Be With You‘ sollte meine Szene eigentlich mit einer Frau sein. Das war der Wunsch des Regisseurs, aber das Plattenlabel meinte: ‚Auf gar keinen Fall!'“ Außerdem verriet sie weiter, dass ihre Szene als Letztes gedreht wurde: „Es war niemand mehr da außer der Crew und mir. Die anderen Mädchen hatten alle Szenen mit Männern, und ich wollte nicht das ‚Billy No-Mates‘ sein, nach dem Motto: ‚Niemand will mit Tash zusammen sein!'“

Auf die Frage, ob sie mit der geplanten lesbischen Szene einverstanden gewesen wäre, antwortete sie: „Natürlich! Das wäre großartig gewesen! Und ich dachte nur: ‚Leute, ich habe gerade erst ein Baby bekommen! Das spielt doch keine Rolle. Es geht um Repräsentation!‘ Aber nein – das Label wollte davon überhaupt nichts wissen.“

Natasha war erst 16 Jahre alt, als sie Mitglied von Atomic Kitten wurde. Zur ursprünglichen Besetzung gehörten außerdem Kerry Katona und Liz McClarnon. Kürzlich gab die Sängerin aber zu, dass das Leben in einer erfolgreichen Popgruppe seit ihrer Jugend sie überhaupt nicht auf das Erwachsenenleben vorbereitet habe. Nachdem sie die Band 2004 verlassen hatte, geriet sie in massive finanzielle Schwierigkeiten, als sie plötzlich eine Steuernachzahlung von 250.000 Pfund begleichen musste. Im Interview mit der Zeitung ‚The Times‘ sagte sie: „Zum ersten Mal wirklich etwas über Geld gelernt habe ich erst, nachdem ich Atomic Kitten verlassen hatte und plötzlich einen Steuerbescheid über mehr als eine Viertelmillion Pfund bekam.“

Die Zeit nach Atomic Kitten sei generell unglaublich hart gewesen, wie sie weiter erzählt: „Ich hatte gerade ein Haus gekauft und renoviert und mich wegen einer postnatalen Depression beruflich zurückgezogen. Um diese Steuerschuld bezahlen zu können, bin ich viel zu früh wieder arbeiten gegangen – und das hatte enorme Auswirkungen auf meine psychische Gesundheit. Ich erlitt einen Nervenzusammenbruch. Dann folgte auch noch meine Scheidung. Ich hatte buchstäblich gar nichts mehr.“