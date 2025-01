Anna Heiser (34) hat sich für dieses Jahr das Ziel gesetzt, ihre Ehe mit Gerald (39) zu retten. Das "Bauer sucht Frau"-Paar nimmt seit einigen Wochen Therapiestunden - und die scheinen bereits erste Wirkung zu zeigen. Die zweifache Mutter gibt jedenfalls ein hoffnungsvoll klingendes Beziehungs-Update.

Kommunikation im Fokus

"Es fühlt sich an, als würden wir langsam wieder zueinander finden - als wären wir auf dem Weg, im selben Team zu spielen, statt gegeneinander", schrieb sie in einem längeren Statement auf ihrer Instagramseite. Hinter ihnen läge keine einfache Zeit und sie habe oft das Gefühl gehabt, dass sich beide immer weiter voneinander entfernen. "Doch die Therapiesitzungen, so schwer sie auch sind, bringen uns dazu, genauer hinzusehen. Sie zeigen uns, wie wichtig es ist, einander wahrzunehmen, Rücksicht zu nehmen und den anderen wirklich zu verstehen."

Das Paar sei zwar noch nicht am Ziel. Immer noch gebe es herausfordernde Tage und Momente, "in denen es schwerfällt, alte Muster hinter sich zu lassen". Aber sie würden es Schritt für Schritt versuchen. "Und das Wichtigste: Wir lernen, nicht nur zu reden, sondern wirklich miteinander zu kommunizieren. Uns ehrlich mitzuteilen, zuzuhören und wieder füreinander da zu sein." Es sei ein Prozess, aber "ich spüre, dass wir auf dem richtigen Weg sind - und dieses Gefühl gibt mir Hoffnung."

Dazu veröffentlichte Anna Heiser ein Bild, auf dem beide im Gras liegen. Er beugt sich darauf über sie und sie lacht ihn an. "Dieses Foto ist zwar schon älter, aber auch wenn es nicht aktuell ist, mag ich es, weil es uns in einem Moment zeigt, in dem wir ganz nah beieinander waren." Genau dieses Gefühl wolle sie sich bewahren. Darauf "arbeiten wir gerade hin".

Seit 2018 verheiratet

Anna und Gerald Heiser lernten sich 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Sie zog zu ihm auf die Farm nach Namibia. Bereits 2018 folgte die Hochzeit. Im Januar 2021 kam ihr Sohn zur Welt, im November 2022 eine Tochter.

Im Dezember 2024 hatte die 34-Jährige ihre Eheprobleme auf Instagram öffentlich gemacht. Später betonte sie: "Bis Dezember 2025 werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um unsere Beziehung und unser Zuhause zu retten. Danach werde ich eine Entscheidung treffen müssen."