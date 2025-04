Stars Anna Heiser muss einen Knoten in ihrer Brust untersuchen lassen

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2025, 14:00 Uhr

Die 'Bauer sucht Frau'-Berühmtheit hat große Angst um ihre Gesundheit, nachdem sie einen Knoten in ihrer Brust ertastet hat.

Anna Heiser fürchtet um ihre Gesundheit, nachdem sie einen Knoten in ihrer Brust ertastet hat.

Die vergangenen Monate waren alles andere als leicht für die einstige ‚Bauer sucht Frau‘-Kandidatin. In der Beziehung zu ihrem Ehemann Gerald, den die 34-Jährige in der 13. Staffel der RTL-Kuppelshow kennenlernte, kriselte es gewaltig, weshalb das Paar sich letztendlich sogar dazu entschloss, seiner geliebten Farm in Namibia den Rücken zu kehren. Seit kurzem schien es im Leben der zweifachen Mutter also wieder bergauf zu gehen, doch nun muss Anna Heiser ernsthaft um ihre Gesundheit bangen. Auf Instagram berichtet sie von einem Knoten in der Brust, den sie selbst bei sich ertastet hatte. Ein erster Arztbesuch brachte vorläufige Entwarnung, doch weitere Untersuchungen stehen an. „Wie es scheint, ist es nur eine Zyste“, berichtet Anna in ihrem Video-Post. „Doch wegen meiner familiären Vorgeschichte muss ich zur weiteren Kontrolle. Am Montag habe ich einen Termin zur Mammografie. Und genau deshalb spreche ich offen darüber: weil Krebs kein Alter kennt.“

Um andere Frauen dazu zu ermutigen, sich ebenfalls regelmäßig durchchecken zu lassen, entschloss sich die TV-Berühmtheit trotz Angst vor Hasskommentaren für die Veröffentlichung des Clips. „Es kostet mich viel Überwindung, dieses Video zu posten. Nicht weil es lang ist, sondern weil ich Angst habe – vor den Kommentaren, vor Hatern, vor den Schlagzeilen. Ich habe lange hin und her überlegt…“ Unterstützung für ihren mutigen Schritt erhielt sie von ihrem Partner Gerald, mit dem Anna sogar eine Paartherapie besuchte, um ihre Ehe zu retten.