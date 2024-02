Film Cillian Murphy: Zusammenarbeit mit Matt Damon und Ben Affleck an ‚Small Things Like These‘ Cillian Murphy verriet, dass er Matt Damon das Pitch zu ‚Small Things Like These‘ vorschlug, als die Stars nachts in der Wüste bei den Dreharbeiten zu ‚Oppenheimer‘ miteinander sprachen. Der 47-jährige Schauspieler spielt in der Filmadaption des gleichnamigen Romans von Claire Keegan mit, der die Geschichte von Irlands Magdalen-Wäschereien erzählt. Murphy erklärte, dass er seinen […]