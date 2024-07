Der Streamingriese greift zu Mit Ben Affleck und Matt Damon: Netflix sichert sich Rechte an „RIP“

Ben Affleck (li.) und Matt Damon arbeiten an ihrem nächsten Filmprojekt. (eee/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 11:08 Uhr

Netflix hat sich die Rechte am Krimithriller "RIP" gesichert. Produziert wird der Film von Ben Affleck und Matt Damon, die zudem die Hauptrollen spielen.

Netflix hat sich die Rechte an Joe Carnahans (55) Krimithriller "RIP" gesichert. Das hat der Streamingriese selbst in einer Mitteilung bestätigt. Konkrete Details zur Handlung des Streifens sind bislang noch nicht bekannt. Nur so viel: Die Hauptrollen werden Matt Damon (53) und Ben Affleck (51) innehaben, Carnahan fungiert als Autor und Regisseur.

Die beiden Schauspieler sind zudem mit ihrer 2022 gegründeten Firma Artists Equity als Produzenten verantwortlich. Wann "RIP" veröffentlicht wird, steht laut Netflix ebenfalls noch nicht fest.

Vorbereitungen für "RIP" laufen

Damon und Affleck, die seit ihrer Schulzeit befreundet sind, standen zuletzt für ihren Film "Air: Der große Wurf" zusammen vor der Kamera. Das Biopic über die Partnerschaft zwischen Basketball-Legende Michael Jordan (61) und der Basketballsparte von Nike kam im April 2023 in die Kinos und war die erste Filminszenierung ihres Start-up-Studios.

Artists Equity bereitet sich der Mitteilung zufolge derzeit auf die Produktion von "RIP" vor. Weitere Schauspieler für den Cast sollen nach und nach bekannt gegeben werden.