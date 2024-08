Schippern in Kroatien „Auf engstem Raum“: So erlebt Sarah Engels Familienurlaub auf dem Boot

Sarah Engels hat sich auf einen Urlaub auf dem Segelboot eingelassen. (jom/spot)

SpotOn News | 04.08.2024, 15:11 Uhr

Sarah Engels genießt derzeit ihren Urlaub in Kroatien und schippert mit ihrer Familie auf einem Segelboot übers Meer. Wie sie das Zusammenleben auf engstem Raum erlebt, verrät sie bei Instagram.

Sarah Engels (31) hat ihre Instagram-Community an ihrem Familienurlaub auf einem Segelboot teilhaben lassen. "So ein Bootstrip ist einfach so schön", schrieb sie in einer Instagram-Story, in der sie es sich auf dem Schiff gemütlich gemacht hat. "Könnte nicht sagen, ob ich das Campen oder das hier lieber mag, weil man es überhaupt nicht vergleichen kann. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht unser letztes Mal gewesen sein." Sie sei froh, "dass wir so eine tolle Crew dabei haben, die uns all diese tollen Orte zeigt". Man lebe auf dem Boot auf engstem Raum und daher sei es umso wichtiger, dass alle gut miteinander auskommen.

Darüber machte sich Sarah Engels Sorgen

"Ich selbst hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen würde, Tag und Nacht auf einem Boot zu verbringen", gibt die Sängerin zu. "Ich habe Sorge gehabt, dass mir schnell langweilig werden würde, aber es ist genau das Gegenteil. So viel Abwechslung, so viele tolle Erlebnisse und einfach eine Erfahrung, die ich sicher niemals vergessen werde." Auch für Sport wie Joggen an Land oder kleine Workouts auf dem Boot bleibe genug Zeit. In einem Clip lieferte sie dann noch die passenden Eindrücke von ihrem Urlaub auf dem Wasser. Darin ist die Familie unter anderem beim Schwimmen und Stand-up-Paddling zu sehen.

In einem weiteren Posting erklärte sie auch, wer neben Ehemann Julian Engels (31) und den beiden Kindern Solea (2) und Alessio (9), sein Vater ist Sänger Pietro Lombardi (32), noch in dem Urlaub dabei ist. "Dieser Trip ist etwas ganz besonderes – es ist anders – aber es ist perfekt", schrieb Sarah Engels zu Familienfotos. "Wo sonst kannst du dich unendlich und frei fühlen, wenn nicht mitten auf dem Meer auf einem Boot in Kroatien. Normalerweise liegen zwischen meinen Schwager und uns einige Kilometer, aber hier rücken wir ganz dicht zueinander und es ist einfach schön zu wissen, dass wir als Familie immer füreinander da sind."