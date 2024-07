Bei einer Preisverleihung Augenbrauen weg? Rebecca Mir überrascht mit verändertem Look

Rebecca Mir mit Ehemann Massimo Sinató. (jom/spot)

SpotOn News | 05.07.2024, 17:30 Uhr

Rebecca Mir hat bei einer Preisverleihung die Blicke auf sich gezogen. Dabei überraschte ein Detail in ihrem Gesicht, das für einen völlig veränderten Look sorgte: Die dunklen Augenbrauen des Models schienen verschwunden zu sein.

Rebecca Mir (32) hat am vergangenen Donnerstag (4. Juli) mit Ehemann Massimo Sinató (43) die Verleihung der Bunte New Faces Style Awards in Berlin besucht. Das Model setzte bei der Gala rund um Mode und Style auf einen ganz besonderen Look.

Mir fiel durch ein Detail in ihrem Gesicht auf: Ihre für gewöhnlich dunklen Augenbrauen waren kaum zu erkennen. Im Interview mit RTL verriet sie auf dem roten Teppich der Veranstaltung das Geheimnis hinter ihrem veränderten Aussehen. "Ja, die sind gebleacht", erklärte das Model über seine hellen Augenbrauen. Der Sender fragte zudem bei Ehemann Massimo Sinató nach, was er von dem neuen Look seiner Frau halte. Mit einem leichten Zögern sagte er diplomatisch: "Cool. Also wenn das jemand tragen kann, dann Rebecca natürlich."

Pärchen-Auftritt in Schwarz und Rot

Mir trug auf dem Event in Berlin ein schulterfreies, enges Kleid in Rot, das durch Rüschen am Oberteil dem Look eine romantische Note verlieh. Zu der Midi-Robe kombinierte sie schwarze Riemchen-Heels. Beim Schmuck setzte sie auf goldene Creolen und ihre Haare hatte sie sich im Sleek-Look zu einem Dutt frisiert. Der "Let's Dance"-Profitänzer Massimo Sinató entschied sich für einen schwarzen Anzug, bestehend aus einer Hose mit weitem Bein und einem lässigen Sakko. Das Hemd unter dem Anzug ließ der Tänzer einfach weg.