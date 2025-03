Stars Benny Blanco war Selena Gomez‘ ‚persönliches Tagebuch‘

20.03.2025

Benny Blanco fühlte sich, als wäre er das „persönliche Tagebuch“ seiner Verlobten Selena Gomez, als sie Songs für ihr kommendes Album schrieben.

Das Paar, das seit fast zwei Jahren zusammen ist und sich im Dezember 2024 verlobt hat, hat sich für ‚I Said I Love You First‘ zusammengetan. Der 37-jährige Produzent erzählte jetzt, dass er sich ständig Notizen über ihre Gespräche machte, um Songwriting-Material zu erhalten, anstatt dass sie eine formelle Diskussion darüber führten, worüber sie schreiben sollten.

In der Spotify-Sendung ‚Countdown To I Said I Love You First: Selena Gomez and Benny Blanco In Conversation‘ merkte der ‚Only Murders in the Building‘-Star an, dass sie morgens plauderten, aber nie ein Gespräch über das Album führten. Sie fügte hinzu: „Es war eher so: ‚Das geht mir durch den Kopf‘, ‚Was ist das?‘, ‚Wie fühlst du dich dabei?‘.“ Benny gab zu: „Ja, ich fühlte mich wie dein persönliches Tagebuch. Ich habe einfach ständig geschrieben, was immer du gesagt hast, wo immer wir waren. Manchmal hast du etwas gesagt, das wirklich wichtig ist, und ich habe – ich wusste nicht, ob du es überhaupt bemerkt hast – aber ich habe mein Handy geöffnet und gesagt: ‚Verdammt, das ist so eine gute Zeile für einen Song.'“ Selena bestätigte, dass sie bemerkt hatte, dass ihr Verlobter Notizen machte. Sie fügte hinzu: „Du kennst mich. Ich könnte einfach nur dasitzen und reden… Es hat mich nicht gestört, wenn es das ist, was du fragst.“

An anderer Stelle des Interviews erinnerten sich Selena und Benny, die schon lange befreundet waren, bevor ihre Beziehung romantisch wurde, an die erste Party, die sie als Paar besuchten. Diese war von ihrer Freundin, der Pop-Ikone Taylor Swift, nach einer Preisverleihung veranstaltet worden. Selena und Benny waren die ersten, die ankamen, aber Selena fühlte sich „beschämt“ und unwohl. Die 32-jährige Sängerin erinnert sich an den Moment: „Als Paar gingen wir nach einer Preisverleihung zu Taylors Party. Ich weiß nicht, ob es irgendwie süß war, aber ich war beschämt. Anscheinend erscheinen coole Leute nicht pünktlich zu Partys.“ Doch Benny, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Levin heißt, war von ihrer Pünktlichkeit nicht überrascht. Er fügte hinzu: „Wir sind die ersten Leute auf jeder einzelnen Party, wenn ich mit dir gehe. Du tauchst auf, wenn meine Mutter auf einer Party auftaucht.“