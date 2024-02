Film Auli’i Cravalho: Rückkehr für ‚Moana 2‘

Auli’i Cravalho at Screen Actors Guild Awards in Los Angeles - Getty - February 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2024, 12:00 Uhr

Der Star wird ihre Rolle in 'Moana 2' erneut spielen.

Auli’i Cravalho wird ihre Rolle in ‚Moana 2‘ erneut spielen.

Die 23-jährige Schauspielerin, die der titelgebenden Disney-Prinzessin des Projekts im Jahr 2016 zum ersten Mal ihre Stimme verliehen hatte, als sie 14 Jahre alt war, verkündete, dass sie die Figur in dem mit Spannung erwarteten Sequel wieder verkörpern wird.

Die Darstellerin teilte ein Video von sich selbst im Gebäude der Walt Disney Animation Studios in Kalifornien, in dem eine gelbe Blume in ihren Haaren zu sehen ist. Über den Clip schrieb der Star aufgeregt: „Das Gefühl, wenn man offiziell nach Motunui zurückkehrt.“ In der Bildunterschrift des Postings verriet Cravalho: „Wir segeln in diesem November VIEL über das Riff hinaus …“ Am Anfang des Monats hatte der Disney-CEO Bob Iger seine Pläne für eine Fortsetzung des Projekts angekündigt. In einem Statement erklärte er: „’Moana‘ bleibt ein unglaublich beliebtes Franchise und wir können es kaum erwarten, Ihnen mehr von Moana und Maui zeigen zu können, wenn ‚Moana 2′ in diesem November in die Kinos kommt.“ Ein damals veröffentlichtes First-Look-Bild hatte Moana und Maui in einem Boot gezeigt, wie sie einen riesigen, leuchtenden Wal verfolgen, während ein Teaser Moana am Ufer dabei zeigt, wie sie eine Muschel in die Luft jagt. In einer Pressemitteilung wurde verkündet: „’Moana 2‘ wird das Publikum mit auf eine ausgedehnte neue Reise mit Moana, Maui und einer brandneuen Crew ungewöhnlicher Seefahrer nehmen. Nachdem sie einen unerwarteten Anruf von ihren wegweisenden Vorfahren erhält, muss Moana in die fernen Meere Ozeaniens und in gefährliche, verlorene Gewässer reisen, um ein zuvor noch nie erlebtes Abenteuer zu erleben.“