Film Austin Butler: Sting bot ihm alte Unterwäsche an

Austin Butler - DUNE: PART TWO - WORLD PREMIERE - LONDON - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 14:00 Uhr

Sting hat Austin Butler seine Unterwäsche aus dem Originalfilm ‚Dune‘ angeboten.

Der 32-jährige Schauspieler spielt Feyd-Rautha Harkonnen in der Sci-Fi-Epos-Fortsetzung. Seine Figur wurde in der Originaladaption von Frank Herberts Roman aus dem Jahr 1984 erstmals von dem ‚Fields of Gold‘-Hitmacher verkörpert. Die beiden lernten sich am Wochenende bei der Premiere in New York City kennen und Butler erzählte in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘, dass die Begegnung ziemlich verrückt war.

„Es war so surreal. Ich war überwältigt“, sagte der Schauspieler und fügte weiter hinzu: „Er ist der Beste… Er kam nachher zu mir und er war so, so liebenswert und einfach nett. Ich habe ihn nach dem ursprünglichen Film gefragt und er sagte, dass er immer noch die Schamkapsel aus dem Original hat. Er sagte, er könnte sie chemisch reinigen lassen, damit ich sie tragen kann, wenn ich wollte.“

Die Figur tauchte im Film ‚Dune: Part One‘ aus dem Jahr 2021 noch nicht auf, ist aber in der Fortsetzung der Hauptantagonist. Als es darum ging, Feyd-Rautha zum Leben zu erwecken, wurde Butlers Version ein völlig glatzköpfiger und absolut skrupelloser Killer. Er fügte hinzu: „Die Sache mit einem schurkischen Charakter – ich habe noch nie einen Charakter wie ihn gespielt. Und ich wollte ihn nicht verurteilen, also musste ich mir viel vorstellen, wie seine Kindheit war.“ Butler achtete jedoch darauf, sein Method Acting für die Rolle abzuschwächen, nachdem er sich zuvor voll und ganz für ‚Elvis‘ eingesetzt hatte. Er sagte der Zeitung ‚Los Angeles Times‘: „Ich habe definitiv in der Vergangenheit mit ‚Elvis‘ drei Jahre lang versucht, in dieser Welt zu leben, und das ist das Einzige, woran ich Tag und Nacht denke. Bei Feyd wusste ich, dass das ungesund für meine Familie und Freunde wäre.“