Seit einem Jahr verheiratet „Baby an Bord“: „This Is Us“-Star Milo Ventimiglia wird Vater

Milo Ventimiglia erwartet mit seiner Frau Nachwuchs. (hub/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 10:43 Uhr

Im vergangenen Jahr feierten sie Hochzeit, nun freuen sich Milo Ventimiglia und Jarah Mariano auf ein Baby. Das verrät das Model auf Instagram.

Schauspielstar Milo Ventimiglia (47) wird Vater. Die Ehefrau des "This Is Us"-Stars, Model Jarah Mariano (39), verkündete in einem Instagram-Post, dass sie schwanger ist. In dem Beitrag teilte die 39-Jährige ein paar Fotos von sich selbst, wie sie auf einem Surfbrett schwimmt. Neben Blumenkette und Bikini ist auch ihr Babybauch zu sehen. "Baby an Bord!", schrieb Mariano dazu. Entstanden sind die Aufnahmen in ihrer Heimat Hawaii, wie sie ebenfalls verriet.

Video News

Milo Ventimiglia hat 2023 heimlich geheiratet

Es ist der erste Nachwuchs für das Paar, das 2023 abseits der Öffentlichkeit auf Hawaii heiratete. Die Hochzeit bestätigte ein Sprecher später dem "People"- Magazin. Die beiden hatten sich demnach innerhalb einer privaten Feier das Jawort gegeben. Der Schauspieler redet nur selten öffentlich über sein Privatleben. Die Beziehung mit Model Jarah Mariano wurde 2022 bekannt.

Erst vor wenigen Tagen teilte Mariano allerdings einen Beitrag auf Instagram, in dem sie Fotos von ihrer Hochzeit zeigte. "Letztes Jahr habe ich meinen besten Freund geheiratet", schrieb sie in dem emotionalen Post. "Es gibt nicht genug Worte, um all die besonderen Qualitäten zu beschreiben, die ihn zu dem machen, was er ist. Ich kann nur sagen, dass ich dankbar bin für das Leben, das wir zusammen haben und das Glück, das wir geschaffen haben." Der Beitrag endete mit einer Liebeserklärung an ihren "Ehemann Milo".

Durchbruch mit "Gilmore Girls"

Der US-Schauspieler Milo Ventimiglia feierte in den 2000er Jahren mit seiner Bad-Boy-Rolle Jess Mariano in der TV-Serie "Gilmore Girls" seinen internationalen Durchbruch. Mittlerweile ist er vor allem für seine Rolle als Familienvater in der Erfolgsserie "This Is Us" bekannt. Für seine Darbietung erhielt er 2017 und 2018 jeweils eine Emmy-Nominierung als "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie".