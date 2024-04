Sie sind wieder ein Paar Baby-Überraschung: Nelly und Ashanti erwarten ihr erstes Kind

Rapper Nelly und Sängerin Ashanti sind wieder ein Paar und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. (the/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 09:18 Uhr

20 Jahre nach dem Start ihrer ersten Romanze überraschen Rapper Nelly und Sängerin Ashanti mit freudigen Neuigkeiten: Sie sind nicht nur wieder ein Paar, sondern auch verlobt und erwarten ein Kind.

Sie galten Anfang der 2000er als Traumpaar der Rap-Szene: Jetzt sind Rapper Nelly (49) und Sängerin Ashanti (43) wieder ein Paar und haben sogar noch mehr aufregende Neuigkeiten im Gepäck. Sie sind nicht nur verlobt, sondern erwarten auch ein gemeinsames Kind. Die Sängerin verkündete mit einem Video bei Instagram, dass sie schwanger ist.

Baby-News und Verlobung mit Nelly

Außerdem bestätigte sie dem Online-Portal "Essence" die frohe Botschaft mit einem Statement: "Dieses neue Jahr in meinem Leben ist ein solcher Segen voller Liebe, Hoffnung und Vorfreude", sagte sie. "Mutter zu werden ist etwas, auf das ich mich sehr gefreut habe. Das mit meiner Familie, meinem Verlobten und meinen treuen Fans zu teilen, die meine Karriere so sehr unterstützt haben, ist eine unglaubliche Erfahrung."

Seit 2023 wieder ein Paar

Im September 2023 hatte Nelly bei einem Auftritt in der Show "Boss Moves with Rasheeda" bestätigt, dass Ashanti und er ihre Romanze, die 2003 begonnen und circa zehn Jahre gehalten hatte, wieder belebt hätten. Die Versöhnung hätte sie beide überrascht, sagte er damals. "Wir haben das nicht geplant. (…) Aber manchmal, wenn man getrennt ist, versteht man den anderen besser."

Schwangerschaftsgerüchte hatten sie laut "People" dann bereits im Dezember 2023 ausgelöst, als sie zusammen beim Black and White Ball im Four Seasons Hotel in St. Louis, Missouri, feierten. Als sie zusammen auf der Bühne standen, habe Ashanti die Hände auf ihren Bauch gelegt. Als Nelly dies bemerkt habe, habe er ebenfalls die Hände auf den Bauch seiner Partnerin gelegt. Dann seien sie beide in Lachen ausgebrochen, heißt es in dem Bericht.

Das Paar kam 2003 erstmals zusammen, trennte sich aber nach zehn Jahren Beziehung 2013. Im April 2023 kamen dann erste Spekulationen um eine erneute Liaison auf. Für Ashanti ist es das erste Kind, für Nelly bereits das dritte leibliche Kind. Er ist zudem Adoptivvater der beiden Kinder seiner Schwester Jackie Donahue (1973 – 2005), die an Leukämie starb.