Viele Strapazen und Ängste Darum hielt Hailey Bieber ihre Schwangerschaft sechs Monate geheim

Hailey Bieber hat ihr erstes Baby-Interview gegeben. (rho/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 22:11 Uhr

Die Ehefrau von Justin Bieber erwartet ihr erstes Kind. Warum Hailey Bieber die Schwangerschaft so lange versteckte, was ihr Angst macht und von wem sie sich distanziert hat, erzählte sie in einem neuen Interview.

"Ich hätte die Nachricht bis zum Ende verbergen können", sagt Hailey Bieber (27) über ihre erste Schwangerschaft. Sie habe ihre Babykugel sechs Monate lang verstecken können, da sie "für eine lange Zeit klein blieb", erklärt das Model nun dem" W"-Magazin in einer am Dienstag (23. Juli) veröffentlichten Titelgeschichte, die sie stolz auf Instagram gepostet hat.

Wie? Sie trug "große Jacken", bevor die Gründerin der Hautpflegelinie "Rhode" und Sänger Justin Bieber (30) die Baby-News im Mai via Instagram verkündet haben. "Ich hatte wirklich keinen Bauch, bis ich im sechsten Monat schwanger war." Die 27-Jährige konnte die Heimlichtuerei allerdings nach einigen Monaten nicht mehr genießen: "Dieses große Geheimnis zu verstecken, fühlte sich nicht gut an. Ich wollte die Freiheit, rauszugehen und mein Leben zu leben."

Üble Schwangerschaftssymptome

Genießen konnte sie die Schwangerschaft erst seit dem zweiten Trimester. Davor litt Bieber unter akuter morgendlicher Übelkeit: "Ich weiß nicht, warum sie es so nennen, weil es den ganzen Tag dauert. Wir müssen den Namen ändern", scherzt sie.

"Zu Beginn der Schwangerschaft war es super emotional für mich", erinnert sich Hailey Bieber: "Ich liebe diesen Menschen so sehr. Wie kann ich möglicherweise jemand anderen dazu bringen?" Die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (58) und Nichte von Alec Baldwin (66) wurde während des Interviews außerdem tiefschürfend, als es um ihre Familie ging. Sie hat verraten, dass sie den Baldwins "nicht sehr nahe" stehe und sich stattdessen "sehr unabhängig" fühlt: "Ich bin jetzt meine eigene Person, und ich habe meine eigene Familie aufgebaut."

"Das Internet ist beängstigend für Schwangere"

Zudem gab sie zu bedenken, dass "das Internet ein beängstigender Ort für eine schwangere Frau ist". "Sie sehen so viele Geschichten, traumatische Geburtsgeschichten, traumatische Erfahrungen. Ich weiß, dass das sehr real ist. Aber ich will mich nicht selbst erschrecken", so Bieber.

Mit Justin Bieber ist das Model seit September 2018 verheiratet. Fans glauben, dass das Paar ein kleines Mädchen erwartet, da Hailey Bieber ihren Bauchbewohner in einem Post als "Kirschblüte" bezeichnet hat und ein rosafarbenes Blumen-Emoji verwendete.