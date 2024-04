Stars Bad Bunny: Deshalb spricht er in Interviews kein Englisch

Bad Bunny performs at the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2024, 10:55 Uhr

Der Reggaeton-Star spricht eigenen Aussagen zufolge ausschließlich "privat" Englisch.

Bad Bunny verrät, wieso er Interviews kein Englisch sprechen will.

Der Reggaeton-Star ist in Puerto Rico geboren und aufgewachsen und obwohl er Englisch gelernt hat, spricht er in Interviews ausschließlich Spanisch. In einem Interview für die ‚Vogue‘-Reihe ‚73 Questions‘ erzählt er: „Ich spreche privat gerne Englisch. Nicht vor der Kamera oder irgendwo anders.“

Laut dem ‚Mia‘-Hitmacher gebe es keinen bestimmten Aspekt des Englischlernens, den er als besonders schwierig empfindet. „Es gibt nichts, von dem ich sagen könnte, dass es das Schwierigste ist. Es gibt nichts, bei dem ich sagen könnte: ‚Das ist schwer’“, erklärt er.

Allerdings finde es der 30-Jährige noch immer herausfordernd, Gefühle auf Englisch auszudrücken. „Ich denke, dass es manchmal schwierig ist, Gefühle oder das, was ich wirklich denke, zu vermitteln“, räumt er ein. „Weil ich auf Spanisch fühle und denke, und wenn ich diese Gefühle und Gedanken ins Englische übersetze, ist es nicht dasselbe. Das ist der schwierigste Teil.“

Kürzlich sprach Bad Bunny über seinen einzigartigen musikalischen Erfolg. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘ erklärte er: „Letzten Endes verdanke ich meinen Erfolg in den USA den hart arbeitenden Latinos, die dazu beigetragen haben, das Land zu dem zu machen, was es heute ist.“ Der Chartstürmer habe gelernt, sich stets selbst treu zu bleiben. „Vielleicht habe ich ganz am Anfang meiner Karriere versucht, so zu tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin“, berichtete er. „Aber ich habe gelernt, dass sich Künstler auf diese Weise selbst verlieren. Weil sie sich selbst vergessen haben – sie als Person – und eine fiktive Persönlichkeit erfunden haben.“