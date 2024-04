Ein Event nach dem anderen BAFTAs 2025 steigen zwei Wochen vor den Oscars

Die British Academy Film Awards sind für den kommenden Februar angesetzt. (mia/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 20:15 Uhr

Der Termin für die British Academy Film Awards steht fest, der Ort der Veranstaltung bleibt jedoch noch ein Geheimnis. Letztes Jahr fand die Veranstaltung in der Royal Festival Hall in London statt und wurde von Millionen verfolgt.

Die British Academy Film Awards (BAFTAs) werden nächstes Jahr am Sonntag, dem 16. Februar, vergeben. Das haben die Organisatoren am 19. April mitgeteilt, wie unter anderem das Branchenmagazin "Deadline" berichtet.

Video News

Damit findet die Veranstaltung, die als britisches Pendant zu den US-amerikanischen Oscars gilt, genau zwei Wochen vor den nächsten Academy Awards statt, die für den 2. März 2025 geplant sind. Während dieses Zeitraums steigen zudem die Internationalen Filmfestspiele Berlin. Die Berlinale öffnet ihre Tore am 13. Februar 2025 und läuft bis zum 23. Februar.

BAFTA-Gewinner 2024 war "Oppenheimer"

Den Ort der Veranstaltung geben die Briten bisher noch nicht bekannt. Zuletzt waren die Preise am 18. Februar in der Royal Festival Hall in London vergeben worden. Die großen Gewinner der diesjährigen Awards waren "Oppenheimer" von Christopher Nolan (53) mit sieben Preisen, Giorgos Lanthimos' (50) "Poor Things" mit fünf Auszeichnungen und "The Zone of Interest" mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller (45), der drei Trophäen erhielt.

Die Übertragung der Preisverleihung auf BBC One wurde Medienberichten zufolge im Schnitt von drei Millionen Menschen gesehen. Dazu kamen 20,6 Millionen Videoaufrufe in den sozialen Medien. Die Abstimmung über die Preisträger und Preisträgerinnen findet in drei Wahlgängen statt. Die Jury besteht aus den 7.800 stimmberechtigten Mitgliedern der Academy.