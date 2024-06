Stars Wimbledon-Chefs ‚hoffnungsvoll‘ wegen Prinzessin von Wales‘ Teilnahme an der Preisverleihung

Die Wimbledon-Vorsitzenden sollen „hoffnungsvoll“ sein, dass Catherine, die Prinzessin von Wales, die Siegertrophäen beim diesjährigen Turnier überreichen kann.

Das 42-jährige Mitglied des britischen Königshauses, das in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen weitgehend aus der Öffentlichkeit trat, ist seit 2016 die All England Club-Schirmherrin und eine regelmäßige Zuschauerin des jährlichen Tennis-Events.

Es wird gehofft, dass die Prinzessin im nächsten Monat bei der Preisverleihung für die Sieger im Damen- und Herreneinzel mit dabei sein wird. Die All England Club-Vorsitzende Debbie Jevans verriet gegenüber der ‚Daily Telegraph‘-Zeitung, dass sie Catherine „so viel Flexibilität wie möglich“ geben, während die Prinzessin ihre Krebsbehandlung fortsetzt, einschließlich der möglichen Verschiebung einer Entscheidung darüber, wer die Trophäen überreichen wird, bis hin zum Morgen des geplanten Finales. Jevans erklärte gegenüber der Publikation: „Wir hoffen, dass die Prinzessin von Wales die Trophäen als Schirmherrin des Clubs überreichen kann, aber ihre Gesundheit und Genesung haben Vorrang. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Wir haben lediglich gesagt, dass wir mit ihr zusammenarbeiten und ihr so ​​viel Flexibilität wie nur möglich geben werden. Ich weiß nicht, wer die Trophäen alternativ überreichen würde – das ist etwas, das wir bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht ziehen werden. Wir bleiben flexibel.“ Andere Optionen, falls Catherine die Trophäen doch nicht überreichen kann, könnten ein anderes Mitglied des Königshauses oder Debbie selbst als Vorsitzende des Clubs und ehemalige Wimbledon-Spielerin sein.