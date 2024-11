Stars Barbara Schöneberger: Interessantes Detail über ihren Kollegen

Barbara Schoneberger - 2022 - Berlin - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2024, 17:08 Uhr

In ihrem Podcast hat die Moderatorin ein pikantes Geheimnis eines TV-Kollegen ausgeplaudert.

Barbara Schöneberger hat ein interessantes Detail über Florian Silbereisen ausgeplaudert.

Die beiden Star-Moderatoren kennen sich erwartungsgemäß bereits seit vielen Jahren und standen erst kürzlich Seite an Seite für die Verleihung der ‚Goldenen Henne‘ auf der Bühne. In einer neuen Folge des Podcasts ‚Baywatch Berlin‘ sprach Schöneberger jetzt über ihre typischen Rituale vor und nach einer Show. Dabei verriet sie unabsichtlich auch ein Geheimnis über ihren Kollegen Florian Silbereisen. „Nach einer Show gehe ich immer hoch in meine Garderobe, dann gibt es eine Flasche Champagner. Seit Neuestem rauche ich dann aus dem Fenster eine Zigarette“, erzählte die 50-Jährige und gab kurzerhand preis: „Manchmal kommt dann zum Beispiel der Florian Silbereisen, der raucht ja auch recht viel.“

Für viele Fans des Schlagerprinzen dürften seine Rauchgewohnheiten eine ziemliche Überraschung sein. Immerhin verkörpert Silbereisen nach außen hin grundsätzlich eher ein Leben ohne Laster. Dass Schöneberger seine unerwartete Angewohnheit nun vor aller Welt breitgetreten hat, wird Silbereisen ihr aber sicherlich nicht übel nehmen. Erst vor kurzem schwärmte er gegenüber ‚Bild‘ über seine Kollegin: „Barbara ist für mich die absolute Königin der Unterhaltung! Sie ist so schnell im Kopf, so unfassbar witzig, spontan und wortgewandt. Und ich schätze sehr an ihr, dass sie absolut verlässlich ist.“