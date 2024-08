25. Jubiläum der Verleihung Barbara Schöneberger moderiert wieder den Deutschen Fernsehpreis

SpotOn News | 21.08.2024, 14:09 Uhr

Der Deutsche Fernsehpreis feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum. Dafür stehen gleich zwei Moderatorinnen bereit: Barbara Schöneberger und Esther Sedlaczek führen im September durch die Abende - allerdings nicht gemeinsam.

Der Deutsche Fernsehpreis feiert dieses Jahr ein Jubiläum: Ende September werden die Trophäen bereits zum 25. Mal vergeben – und das erneut an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Gleich zwei Moderatorinnen kommen dabei zum Einsatz: Barbara Schöneberger (50) und Esther Sedlaczek (38). Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Gemeinsam werden sie aber nicht moderieren.

Schöneberger und Sedlaczek moderieren Fernsehpreis

Am 24. September führt zunächst Esther Sedlaczek durch die "Nacht der Kreativen". Dabei erhalten Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Gewerken, meist diejenigen hinter der Kamera, ihre Auszeichnungen. Die ARD-Moderatorin betont: "Auszeichnungen für all die tollen Kolleginnen und Kollegen, ohne deren Ideen und Feinschliff wunderbare Shows, Filme und Dokumentationen gar nicht zustande kommen würden."

Barbara Schöneberger führt am Folgetag, dem 25. September, bereits zum siebten Mal durch die große TV-Gala, während der neben den Werkkategorien auch der Förderpreis und der Ehrenpreis vergeben werden. Die Gala wird dieses Jahr von der ARD ausgestrahlt. "Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr 25, und ich begleite diese glamouröse Zeugnisvergabe für die Besten der Besten unserer Branche nun auch schon ein paar Jahre, zunächst als Jurorin im Hintergrund und schließlich auch auf offener Bühne und vor laufender Kamera", wird Schöneberger in einer Mitteilung zitiert. Zum Jubiläum sei sie "selbstverständlich wieder zur Stelle".

Wer sitzt in der Jury?

Die Moderatorin präsentierte den Fernsehpreis erstmals 2016 und dann jedes Jahr bis 2022. Im vergangenen Jahr, unter der Federführung von Sat.1, wurde auf eine feste Moderatorin verzichtet. Stattdessen wechselten sich die Laudatorinnen und Laudatoren ab.

Die Federführung für den Deutschen Fernsehpreis wechselt jedes Jahr. Getragen wird die Auszeichnung von ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und der Deutschen Telekom. Seit 2023 sind auch die Streaminganbieter Disney+, Netflix und Prime Video Partner der Preisverleihung. In der unabhängigen Fachjury sitzen in diesem Jahr unter anderem Schauspielerin Valeria Niehaus (49), ZDF-Nachrichtenmoderatorin Jana Pareigis (43), "Wissen macht Ah!"-Moderatorin Shary Reeves (55) und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (42).