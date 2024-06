Später große Hochzeit Bayern-Star Matthijs de Ligt heiratet Freundin Annekee Molenaar

Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar haben am 7. Juni geheiratet. (wue/spot)

SpotOn News | 09.06.2024, 15:45 Uhr

Matthijs de Ligt, Fußballprofi vom FC Bayern München, hat seine Freundin Annekee Molenaar geheiratet. Eine große Feier soll zu einem späteren Zeitpunkt in der Toskana steigen.

Der niederländische Fußballprofi Matthijs de Ligt (24) und seine Freundin Annekee Molenaar (24) haben am 7. Juni, noch kurz vor der Fußball-Europameisterschaft, geheiratet. Das berichtet die deutsche "Vogue", die auch Hochzeitsbilder des strahlenden Paares veröffentlicht hat. Wie die Modezeitschrift teilen sowohl der Fußballer als auch das Model die Aufnahmen zudem bei Instagram.

Video News

Die große Hochzeit steigt in der Toskana

Die große Feier muss nach der standesamtlichen Trauung aufgrund der EM noch warten, denn de Ligt, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht, ist Nationalspieler. "Wir planen eine große italienische Hochzeit in der Toskana", erzählt Molenaar dem Magazin. Die beiden hätten zusammen rund drei Jahre in Italien gelebt. Da sie vor Ort eine großartige Zeit hatten, fühle es sich richtig an, dort auch zu heiraten.

Die kleine Trauung wollte das Paar demnach nicht aufschieben, auch wenn es "mit der EM in Deutschland in diesem Sommer unmöglich [sei], eine große Hochzeit zu planen". Sie hätten es "endlich offiziell machen und Ehefrau und Ehemann werden" wollen. Am 7. Juni war nur ein kleiner Kreis zugegen – darunter die Eltern, Großeltern, Geschwister sowie Trauzeuginnen und Trauzeugen. "Es war so intim und alle haben sich geborgen gefühlt", schwärmt Molenaar.

So romantisch und intim war die Verlobung

Genauso intim war ihr zufolge die Verlobung vor rund einem Jahr. Sie habe mehrfach angedeutet, was für einen Antrag sie sich wünschen würde. Und ihr Ehemann habe damals auch ganz genau zugehört: "Denn als er mich gefragt hat, war es perfekt. Nur wir beide, am Strand in Griechenland beim Abendessen zum Sonnenuntergang."