Stars Beatrice Egli: Neues Video zum Geburtstag

Beatrice Egli - 2022 - Schlagerinsel Open Air - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2024, 18:00 Uhr

Beatrice Egli feiert am heutigen Freitag (21. Juni) ihren 36. Geburtstag.

Zu diesem Anlass hat sich die Sängerin etwas besonderes überlegt. Anstatt sich nur ein Ständchen singen zu lassen, serviert sie auch ihren Fans einen neuen Musik-Happen. Sie veröffentlicht nämlich pünktlich zu ihrem Jahrestag ein neues Musikvideo.

Das kündigte sie auf ihrem Instagram-Account an, auf dem sie ein Video von sich postete, zu dem sie schrieb: „Es ist mein Geburtstag. Und zur Feier des Tages habe ich eine kleine Überraschung für euch. Denn morgen um 12 Uhr erscheint mein neues Video zur Akustik-Version von „Verlieb dich nicht ohne mich“ auf dem @meinherzschlaegtschlager YouTube-Kanal.“

In dem Video, das Beatrice verträumt vor einem Mikrofon zeigt, hört man im Hintergrund die Klavierklänge zu ihrem neuen Song. In dem Clip erscheinen am Ende noch einmal das Datum und der Name des YouTube-Kanals. Die Fans können es kaum erwarten. In nur wenigen Stunden nach dem Posten hatte das Video schon knapp 5.000 Likes.