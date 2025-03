Stars Beatrice Egli spricht offen über ihre ungewöhnliche Phobie

Beatrice Egli - 2022 - Schlagerinsel Open Air - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2025, 14:00 Uhr

Die Schlagersängerin wird sich so schnell wohl keine Hauskatze zulegen.

Beatrice Egli leidet seit ihrer Kindheit unter einer extremen Katzenphobie.

Obwohl die Schweizer Schlagerprinzessin auf dem Land aufgewachsen ist, scheint sie dennoch keine Freundschaft mit den vierbeinigen Kammerjägern geschlossen zu haben. Ganz im Gegenteil: Wie Beatrice zuletzt in einem Interview mit dem Onlineportal ‚Meine Schlagerwelt‘ berichtete, hat sie seit langem riesige Angst vor Katzen. Der Grund dafür liegt in einem Erlebnis aus ihrer Kindheit. „Mein Cousin hat mir mal ganz viele kleine Katzen angehängt, und die haben mich total zerkratzt“, berichtet die 36-Jährige über die Wurzel ihres Traumas. Außerdem sei sie vor längerer Zeit nachts während eines Toilettengangs von einer Katze angesprungen worden, was ihre Phobie nur noch verstärkte.

Für Beatrice steht fest, dass sie bei sich zuhause niemals eine kleine Katze aufnehmen würde. Dass sie sich zumindest in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen kann, habe sie einigermaßen „geheilt von Katzen“. Auf offener Straße wird die ‚Mein Herz‘-Interpretin jedoch weiterhin von ihrer Katzenangst begleitet. Insbesondere nachts schaue sie sich regelmäßig um, um nicht von einer umherstreunenden Pelznase überrascht zu werden. Sollte das dennoch einmal der Fall sein, ist der Schock laut Beatrice grundsätzlich groß. Ob die Schlagersängerin jemals von ihrer Phobie geheilt werden kann?