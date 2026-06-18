Stars Beatrice Egli wird zum Serienstar: Alles, was es über ihren Auftritt zu wissen gibt

Beatrice Egli - 2022 - Schlagerinsel Open Air - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 14:00 Uhr

Seit Jahren begeistert Beatrice Egli ihr Publikum als Sängerin, Entertainerin und Moderatorin. Jetzt wird sie auch Schauspielerin.

Seit Jahren begeistert Beatrice Egli ihr Publikum als Sängerin, Entertainerin und Moderatorin.

Doch hinter den Kulissen trug die Schweizerin noch einen weiteren Traum mit sich herum. Einen, den viele Fans bislang kaum kannten. Nun schlägt die DSDS-Gewinnerin von 2013 ein neues Kapitel auf. Statt auf der Konzertbühne oder im TV-Studio steht sie erstmals für eine fiktionale Rolle vor der Kamera und erfüllt sich damit einen lang gehegten Herzenswunsch.

Schon 2025 sprach Beatrice Egli offen über ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Gegenüber dem Schweizer Portal ‚Blick‘ erklärte sie: „Meine Großeltern haben mich gelehrt, stets den Träumen zu folgen.“ Bereits in jungen Jahren besuchte sie eine Schauspielschule in Hamburg und verlor ihren Wunsch, irgendwann als Schauspielerin zu arbeiten, nie aus den Augen. Damals sagte sie außerdem: „Ein großer Fernsehfilm würde mich sehr reizen. Ich hoffe wirklich, dass ich mir diesen Traum irgendwann erfüllen kann.“

Jetzt wird dieser Traum Realität. Beatrice Egli übernimmt ihre erste Schauspielrolle in der neuen Sat.1-Serie ‚Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof‘. Dort spielt sie die Schweizerin Céline Huber, die überraschend im Sonnenhof im fiktiven Ort Weilhausen auftaucht. Wie Sat.1 verrät, verbindet Céline eine langjährige Freundschaft mit Lilli Lamminger, gespielt von Pina Kühr. Doch hinter ihrem freundlichen Auftreten verbirgt sich offenbar ein Geheimnis. Lilli erkennt schnell, dass ihre Freundin nicht ohne Grund nach Weilhausen gekommen ist.

Für Egli bedeutet die Rolle einen besonderen Karriereschritt. Gegenüber Sat.1 erklärte sie: „In den vergangenen Jahren durfte ich vor der Kamera viele unterschiedliche Momente erleben – immer als ich selbst. Nun die Möglichkeit zu haben, eine Figur zu verkörpern und in eine neue Rolle einzutauchen, ist für mich etwas ganz Besonderes.“ Auch die Herausforderung selbst reizt sie. „Es ist eine spannende Herausforderung, die großen Respekt verlangt, mir aber gleichzeitig unglaublich viel Freude bereitet“, sagte die Sängerin dem Sender.

Auf Instagram zeigte sich die 37-Jährige ebenfalls begeistert. „Ich freue mich sehr, Céline zu spielen und auf die neue Herausforderung als Schauspielerin“, erklärte sie ihren Fans. ‚Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof‘ startet am 29. Juni 2026 bei Sat.1 und auf Joyn. Die Folgen mit Beatrice Egli sollen laut Sender im Spätsommer ausgestrahlt werden.