Was kommt, was geht, was bleibt? Ombré Hair Comeback und Peach Fuzz: Die schönsten Beauty-Trends 2024 Was bringt uns das Beauty-Jahr 2024? In den Kosmetik- und Make-up-Trends zeichnet sich eine deutliche Entwicklung hin zu natürlicher Schönheit ab. Das erwartet uns die nächsten Monate.