Es geht wieder los „Beauty & The Nerd“: Starttermin für die neue Staffel steht fest

"Beauty & The Nerd" geht im August in die fünfte Staffel. (eyn/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 14:10 Uhr

Die fünfte Staffel "Beauty & The Nerd" kommt noch diesen Sommer. ProSieben zeigt die neuen Folgen der ungewöhnlichen Datingshow ab dem 15. August.

"Beauty & The Nerd" geht in eine neue Runde. Wie ProSieben am Mittwoch bekannt gibt, startet die fünfte Staffel der Datingshow am 15. August. Die sechs Folgen laufen immer donnerstags um 20:15 im linearen Fernsehen und sind auch auf der Streamingplattform Joyn abrufbar.

Wie in den vergangenen Staffeln werden auch in den neuen Folgen "Beauty & The Nerd" wieder acht "Nerds" mit acht "Beautys" verpartnert. Die Duos treten auf Koh Samui in Challenges gegeneinander an und kämpfen um den Gewinn von 50.000 Euro Preisgeld. Dabei lautet die zentrale Frage: "Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander?"

Teilnehmer noch unbekannt

Welche Beautys in diesem Jahr an dem Format teilnehmen werden, ist noch nicht bekannt. Meist handelt es sich dabei um Reality-Sternchen, die schon in anderen Formaten zu sehen waren. In der vierten Staffel waren etwa die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Walentina Doronina (24) und Chris Broy (35) sowie die "Love Island"-Singles Natascha Beil (34) und Jules (27) mit von der Partie.

Auch die diesjährigen Neds sind noch unbekannt. Die Pressemitteilung gibt aber schon einen Vorgeschmack auf deren Hobbys. "Achterbahn-Nerd, Bastel-Nerdin, Film-Nerd, Sammelkarten-Nerd, Informatik-Nerd, Mittelalter-Nerd, Wissenschafts-Nerd und Schifffahrts-Nerd" sind demnach dabei.