Trauer um den Schauspieler Bekannt aus „Star Trek“: Kenneth Mitchell mit 49 Jahren gestorben

Kenneth Mitchell ist mit nur 49 Jahren gestorben. (hub/spot)

SpotOn News | 26.02.2024, 06:55 Uhr

Trauer um Schauspieler Kenneth Mitchell: Er ist mit 49 Jahren gestorben. Bekannt wurde er unter anderem durch "Star Trek" und "Captain Marvel".

Kenneth Mitchell (1974-2024) ist mit 49 Jahren an den Folgen von ALS gestorben, einer fortschreitenden Erkrankung der Bewegungsneuronen, die zu Muskellähmung führt. Laut einem Statement, das auf Instagram veröffentlicht wurde, verstarb der kanadische Schauspieler am vergangenen Samstag (24. Februar). "Schweren Herzens geben wir den Tod von Kenneth Alexander Mitchell bekannt, geliebter Vater, Ehemann, Bruder, Onkel, Sohn und lieber Freund von vielen", heißt es darin.

"Fünfeinhalb Jahre lang war Ken durch ALS mit einer Reihe von schrecklichen Herausforderungen konfrontiert. Und wie es sich für Ken gehörte, hat er es geschafft, alles mit Anmut und Einsatz zu meistern und in jedem Moment ein erfülltes und freudiges Leben zu führen", so das Statement: "Er lebte nach den Grundsätzen, dass jeder Tag ein Geschenk ist und dass wir nie allein sind. Sein Leben ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie erfüllt man sein kann, wenn man in Liebe, Mitgefühl, Humor, Zugehörigkeit und Gemeinschaft lebt".

Kenneth Mitchell spielte in "Star Trek: Discovery" verschiedene Rollen

Kenneth Mitchell war unter anderem bekannt durch verschiedene Rollen in "Star Trek: Discovery". Auf der offiziellen "Star Trek"-Website heißt es: "Die gesamte Star Trek-Familie sendet ihr Beileid an Mitchells Familie, Freunde, Angehörige und Fans auf der ganzen Welt."

Neben seinen "Star Trek"-Rollen spielte Mitchell unter anderem auch in dem Marvel-Film "Captain Marvel", in der Nebenrolle des Joseph Danvers, sowie in der Fernsehserie "Jericho – Der Anschlag" mit. Zuvor hatte er bereits Gastauftritte in bekannten Serien wie "Grey's Anatomy", "CSI: Miami" und "The Unit". 2004 war er zudem in dem Film "Miracle – Das Wunder von Lake Placid" neben Hollywood-Star Kurt Russell (72) zu sehen.

Kenneth Mitchell hinterlässt seine Frau Susan May Pratt und seine beiden Kinder.