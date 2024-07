Startet im Februar „Captain America 4“: Erster Trailer bringt Harrison Ford ins MCU

Anthony Mackie kriegt es in "Captain America: Brave New World" mit einem Komplott in höchsten Regierungskreisen zu tun. (lau/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 18:01 Uhr

Kurz vor dem Start von "Deadpool & Wolverine" veröffentlichen die Marvel Studios den ersten Trailer zum mit Spannung erwarteten vierten "Captain America"-Teil. Zu sehen ist unter anderem Altstar Harrison Ford bei seinem MCU-Debüt.

Die Marvel Studios haben den ersten, actiongeladenen Teaser-Trailer zum mit Spannung erwarteten, vierten "Captain America"-Film mit dem Untertitel "Brave New World" veröffentlicht. Der Clip zeigt Hauptdarsteller Anthony Mackie (45) als Sam Wilson, der bekanntermaßen in "Avengers: Endgame" aus dem Jahr 2019 Captain Americas Vibranium-Schild aus den Händen von Steve Rogers (Chris Evans, 43) entgegennahm. In der Streamingserie "The Falcon and the Winter Soldier" wurde diese Geschichte 2021 fortgeführt. Nun kehrt Mackies neuer Captain America auf die große Kinoleinwand zurück.

Darum geht es in "Captain America: Brave New World"

Das unter zweiminütige Vorschauvideo zum vierten "Captain America"-Film zeigt Wilson, wie er auf US-Präsident Thaddeus "Thunderbolt" Ross trifft. Superstar Harrison Ford (81) übernahm diese im MCU schon existente Rolle für den neuen Film vom 2022 verstorbenen William Hurt (1950-2022).

Laut der offiziellen Handlungsbeschreibung "findet sich Sam inmitten eines internationalen Zwischenfalls wieder". Er muss einem globalen Komplott auf die Schliche kommen, bevor ein im Verborgenen agierender Drahtzieher die Welt ins Chaos stürzt.

Der neu erschienene, erste Trailer zu "Captain America: Brave New World" zeigt dann auch eine Reihe von Actionszenen. So scheint ein über Superkräfte verfügender Attentäter im Weißen Haus einen Mordanschlag auf Fords Präsident Ross verüben zu wollen. Später brennt ein Flugzeugträger und auch das Gebäude des Weißen Hauses wird angegriffen und schwer in Mitleidenschaft gezogen.

"Keine Aliens, keine Zeitreisen"

"Breaking Bad"- und "Better Call Saul"-Star Giancarlo Esposito (66) ist ebenfalls im neuen Marvel-Trailer auszumachen. Laut "Hollywood Reporter" spielt er einen mysteriösen Schurken. Daneben wirken die aus der Netflix-Serie "Unorthodox" bekannte Shira Haas (29) und der bereits in "The Falcon and the Winter Soldier" zu sehende Danny Ramirez (31) in "Captain America 4" mit. Liv Tyler (47) und Tim Blake Nelson (60) übernehmen wieder ihre bekannten Rollen aus "Der unglaubliche Hulk" aus dem Jahr 2008, dem zweiten MCU-Film überhaupt.

Regie bei "Captain America: Brave New World" führt Julius Onah ("The Cloverfield Paradox", 41) nach einem Drehbuch von Malcolm Spellman (Serienschöpfer von "The Falcon and the Winter Soldier") und Dalan Musson (Drehbuchautor bei "The Falcon and the Winter Soldier").

Die Marvel-Studios haben den neuen Titel als Politthriller und "relativ geerdeten Actionfilm" beschrieben, der an den zweiten "Captain America"-Film "The Return of the First Avenger" aus dem Jahr 2014 erinnern soll. Auf der diesjährigen Kinomesse CinemaCon versprach Marvel-Chef Kevin Feige (51) "keine Außerirdischen, keine Invasionen von Außerirdischen, keine Zeitreisen" für den Film.

"Captain America: Brave New World" soll am 12. Februar 2025 in den deutschen Kinos anlaufen.